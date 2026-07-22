Amanda Manopo Tutup Pintu Damai, Eks Karyawan Tega Kirim Santet dan Gelapkan Uangnya Rp3 Miliar

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari artis peran Amanda Manopo. Amanda Manopo mengaku mengalami teror mengerikan hingga diguna-guna oleh mantan karyawannya sendiri.

Pengakuan ini disampaikan oleh Amanda Manopo saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026) bersama dengan kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Manda mengaku dirinya sempat mengalami Tindakan tidak menyenangkan dari mantan karyawan yang kini sudah dipecat.

"Jadi tuh terciumnya (penggelapan) itu setelah saya melakukan pemecatan ya. Pemecatan karena ada tindakan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Ini agak lucu sih, itu ketahuannya karena dia mendukunin saya dulu," ujar Manda.

Istri Kenny Austin ini lantas menjelaskan perbuatan mantan karyawannya ini tertangkap kamera pengawas (CCTV) yang berada di rumahnya. Karyawan itu bahkan sampai menaburi rumah Manda dengan tanah kuburan hingga menyalakan dupa.

"Dari CCTV rumah ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain, bahkan kayak apa sih namanya... dupa. Jadi rumah saya didupa-dupain," jelasnya.

Lalu, kata Manda, mantan karyawan yang melakukan guna-guna itu diduga melakukan aksinya sejak ia belum resmi menikah dengan Kenny Austin. Hal itu dilakukan agar Manda tidak berjodoh dengan Kenny Austin.

"Dia melakukan itu karena waktu itu saya memang ada punya hubungan sama suami saya sekarang, dan dia tuh ingin memecahin. Dan waktu itu saya tanya, dia melakukan itu karena memang ada niatan yang ingin memecahkan," tuturnya.

Selain diguna-guna oleh mantan karyawan, ibu satu anak ini juga mengaku sempat mendapat ancaman pembunuhan oleh yang bersangkutan. Tetapi ancaman itu berhenti setelah Manda dan Kenny melaporkan aksi tersebut ke pihak berwajib.

"Ada ancaman ingin membunuh, mendatangi, dan segala macam. Itu berhenti ketika pertama kali kita datang ke sini. Dia mungkin takut kali ya," katanya.

Lebih lanjut, Amanda Manopo menekankan tidak ingin berdamai dengan pelaku yang juga menggelapkan uang perusahaan hingga Rp3 miliar itu. Manda menutup pintu damai dan akan melaporkan mantan karyawan ke pihak berwajib secara resmi.

"Tidak ada kata maaf lagi sekarang. Dan dia nggak ada iktikad baik selama buat ketemu lagi minta maaf. Kalau ada iktikad baik dari beliau pun saya sudah tidak mau," tegasnya.

"Capek jadi orang baik ah," tutupnya.

Diketahui Amanda Manopo menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama Sandy Arifin untuk melaporkan mantan karyawannya yang melakukan penggelapan dana perusahaan. Dalam kesempatan itu, Manda turut membawa sejumlah bukti berupa audit laporan keuangan hingga mengumpulkan para saksi yang mengetahui hal tersebut.