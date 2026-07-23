Makin Panas! Ruben Onsu Bungkam Tuduhan Sarwendah Soal Rumah, Beberkan Bukti Biaya Renovasi Miliaran

ERA.id - Ruben Onsu kembali membongkar bukti yang mematahkan klaim Sarwendah tentang perseteruan rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ruben membeberkan bukti biaya renovasi hingga membantah tuduhan adanya debt collector yang menyambangi rumah Cilandak.

Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben Onsu membongkar bukti biaya renovasi rumah yang saat ini ditempati oleh Sarwendah dan kedua anaknya. Minola menyebut Ruben mengeluarkan biaya fantastis hingga Rp11,3 miliar hanya untuk renovasi rumah Cilandak.

“Jadi nilainya tidak ada dusta di antara kita, Rp11,3 miliar sekian. Ya ini dia, udah diperbaiki 47 kali (cicilan) Rp11,3 miliar. Itu tentang rumah, tentang renovasi, tentang perbaikan, di luar harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua, yang bayar juga Ruben, maka sertifikatnya juga atas nama Ruben,” ujar Minola saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).

Ruben Onsu biayai pemasangan lift hingga AC

Lalu, kata Minola, pembuktian biaya ini akhirnya dibongkar pihak Ruben lantaran selama ini Sarwendah mengklaim uang yang dikeluarkan hanya dari pihaknya saja dan juga mendiang ayahnya, Hendrik Lo. Klaim itu pun dinilai tidak benar dan merugikan pihak Ruben Onsu yang selama ini sudah mengeluarkan biaya untuk perbaikan rumah.

Selain itu, Minola juga menjelaskan bahwa di rumah Cilandak, terpasang sebuah lift yang juga dibiayai oleh Ruben Onsu. Biaya pemasangan lift itu bahkan menyentuh angka ratusan juta.

“Di rumah itu ada liftnya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai Rp504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya, teman-teman, ya ada bukti transfernya. Jadi jangan nanti dibilang 'aku, aku' tapi nggak ada buktinya,” jelas Minola.

“Ini kita ada nih: 120 (juta), kemudian dibayar lagi Rp195 (juta), kemudian kok bertahap ya, kemudian Rp189 juta. Jadi totalnya Rp504 juta uang lift yang transfer yang bayar Ruben,” imbuhnya.

Selain biaya lift, Ruben juga mengeluarkan biaya bulanan untuk air conditioner (AC) yang dipasang secara sentral. Ruben lagi-lagi membayar tagihan biaya AC tersebut setiap dengan total sebesar Rp400 juta.

“Ya, tiga kali pembayaran, ini ada nih AC: Rp200 (juta), kemudian berikutnya Rp100 (juta) dan Rp100 (juta). Totalnya berapa? 400 juta untuk AC, ya,” katanya.

Bantah kirim debt collector ke rumah Cilandak

Sementara itu, terkait tuduhan mengirim debt collector ke rumah Cilandak, Minola mengatakan hal itu tidak pernah dilakukan oleh pihak Bank. Ia bahkan menanyakan langsung ke pihak Bank terkait adanya tuduhan debt collector yang menyambangi rumah Cilandak.

“Tadi tadi nih tadi ya hari ini today pihak Bank bilang 'Pagi Bang, sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector'. Sadisnya (tuduhan Sarwendah),” tegas Minola.

Lebih lanjut, Minola menekankan pembuktian fakta yang selama ini disimpan tidak bermaksud untuk memojokkan satu pihak. Ia hanya ingin anak-anak Ruben Onsu dan Sarwendah mendapatkan fakta yang berimbang.

“Kami tidak mau itu akan menjadi jejak digital yang membuat anak-anak mendapatkan informasi yang menyesatkan dan juga ingin membuat masyarakat janganlah menggoreng-goreng sesuatu berita yang tidak benar meyakininya dan kemudian menyerang klien kami,” tutupnya.