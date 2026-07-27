Batal Undang Teuku Ryan ke Ultah Anak, Ria Ricis: Besok Bapaknya Mau Bikin Acara Sendiri

ERA.id - Pemengaruh media sosial Ria Ricis kembali menuai sorotan setelah menggelar pesta perayaan ulang tahun ke-4 untuk putrinya, Cut Raifa Aramoana. Sorotan itu muncul lantaran Teuku Ryan yang juga ayah dari Moana tidak nampak hadir di pesta tersebut.

Perayaan ulang tahun Moana ke-4 itu digelar oleh Ria Ricis di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026). Pesta meriah dengan konsep frozen ini pun menimbulkan pertanyaan publik tentang sosok Teuku Ryan yang tidak hadir di acara tersebut.

Ria Ricis mengakui dirinya batal mengundang ayah dari putrinya ke acara tersebut. Hal ini lantaran Ryan disebut memiliki agenda sendiri untuk merayakan ulang tahun Moana.

"Ayah Moana kemarin kita sempat mau undang. Tapi ternyata setelah itu ada satu dan lain hal yang membuat akhirnya kita hold dulu karena kalau enggak salah besok juga bapaknya mau bikin acara sendiri untuk Moana," ujar Ria Ricis kepada awak media baru-baru ini.

Perempuan 31 tahun ini lantas menekankan dirinya tidak mempermasalahkan tradisi perayaan ulang tahun tersebut. Hal ini lantaran setiap tahunnya, Ryan juga akan mengadakan pesta ulang tahun sendiri untuk Moana.

Di sisi lain, Ria Ricis juga merasa senang karena Ryan masih bisa memberikan kasih sayang yang utuh untuk putri semata wayangnya.

"Nggak apa-apa banget. Justru kita sebagai orang tua senang banget karena Alhamdulillah mudah-mudahan Moana enggak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya," jelas Ricis.

"Dan itu membuat kita saling tolong menolong satu sama lain untuk mengurus anak dengan pola asuh yang berbeda," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ria Ricis mengatakan keputusan Ryan yang ingin merayakan ulang tahun putrinya sendiri ini justru disambut baik oleh Moana. Moana, kata Ricis, merasa senang lantaran bisa menggelar pesta ulang tahun dua kali.

"Dia (Moana) happy kok dengan itu. Malah dia senang katanya acaranya ada dua, "Aku mau

ini, aku mau ini, mau ini," semuanya ada di depan mata," tegasnya.