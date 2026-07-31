The Dandees Balik Siaran Radio, Siap Hadirkan Konsep Baru Lewat Podcast

ERA.id - Kabar bahagia bagi para pendengar radio Tanah Air. Duo The Dandees, Dimas Danang dan Imam Darto, kembali mengudara bersama Prambors FM. Momen kembali ini juga menandai nostalgia bagi ikon radio anak muda.

Radio anak muda yang lebih dari lima dekade mengudara ini akhirnya membawa kembali The Dandees lengkap dengan Kenny Djafar siaran dengan format yang lebih segar. Kehadirannya pun bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi siap membagikan kisah baru untuk menghibur pendengar.

“The Dandees kembali bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk memulai cerita baru. Semangatnya tetap sama, yaitu menghibur dan menemani Kawula Muda, namun dengan pendekatan, kreativitas, dan format yang mengikuti cara generasi sekarang menikmati konten,” ujar Danang saat acara Prambors “Mangkal Lagi” Launching Party, Kamis (30/7/2026).

Selain kembali ke rumah lama, The Dandees juga akan memboyong format podcast dalam siaran yang akan dilakukan sekaligus menjadi impian yang selama ini mereka dambakan.

“Dan sama seperti yang lain-lain, radio ini cuma kayak jembatan kecil dari mimpi besar kita. Ya, kita mau bikin podcast,” kata Darto.

CEO Prambors, Bagus Utama mengatakan ekosistem Prambors kini semakin berkembang dengan akan adanya video, podcast, media sosial, festival, konser, aktivitas, komunitas hingga kolaborasi brand. Melalui Youth Media and Entertainment Ecosystem, Prambors siap membangun hubungan yang lebih relevan dan berkelanjutan dengan Kawula Muda.

“Transformasi menjadi Youth Media and Entertainment Ecosystem bukan sekadar memperbanyak platform, tetapi membangun ekosistem yang memungkinkan Prambors terus tumbuh bersama audiens dan partner. Karena pada akhirnya, Prambors akan selalu jadi tempatnya mangkal anak muda,” kata Bagus.

The Dandees akan melakukan siaran perdana pada 4 Agustus 2026 setiap Senin sampai Jumat pukul 06.00-10.00 WIB. Setelah The Dandees, rangkaian program dilanjutkan melalui Day Time Show bersama Ralvi pada pukul 11.00–15.00 WIB.

Sore hari, Teng-Go! bersama Julio dan Genus hadir pada pukul 16.00–20.00 WIB, kemudian Night Flight bersama Capt Eda menemani Kawula Muda hingga tengah malam, mulai pukul 20.00–00.00 WIB.