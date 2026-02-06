Ramai Dikritik Masyarakat, Sugiono Minta Maaf Soal Bendera Gerindra: Besok Dibersihkan

ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat terhadap atribut partainya. Bendera Partai Gerindra terpasang di sejumlah titik untuk memeriahkan HUT ke-18 partai besutan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, pemasangan bendera maupun atribut partai tak bermaksud mengganggu masyarakat. Melainkan bentuk syukur atas perjuangan selama ini.

"Hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-18. Minta maaf jika ada yang merasa terganggu dengan atribut-atribut dan bendera-bendera," kata Sugiono di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Dia mengaku telah memerintahkan para kadernya di seluruh wilayah untuk segera membersihkan atribut partai. Terlebih perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra sudah selesai.

"Besok, saya meminta kepada seluruh kader dan partai untuk membersihkan atribut-atribut partai yang terpasang," kata Sugiono.

Menteri Luar Negeri (Menlu) itu juga memastikan akan mengawasi langsung aktivitas pembersihan atribut partai.

"Gerindra ini organisasi. Saya sudah menyampaikan dan ini akan dieksekusi di tingkat lapangan. Tapi saya akan terus memantau," kata Sugiono.

Diketahui, muncul kritik di media sosial prihal pemasangan bendera Partai Gerindra di sejumlah ruas jalan. Sejumlah warganet menyoroti pemasangan atribut partai tersebut tak sejalan dengan perintah Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahnnya di acara Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sempat menyinggung baliho-baliho yang menggangu pemandangan.