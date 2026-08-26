Cerita Denny Sumargo Belajar Dialek Jepang, Akui Lidah Sempat Sulit Berucap

ERA.id - Denny Sumargo kembali menunjukkan kemampuan aktingnya lewat film terbaru LYTO Pictures dan Sumargo Films, Baby Udon. Denny berbagi pengalamannya saat ia harus berbicara dengan dialek Jepang.

Dalam film Baby Udon, pria yang akrab disapa Densu ini berperan sebagai Hajime Kondoh, suami dari Fanny Kondoh yang berasal dari Jepang. Densu pun bercerita demi menerapkan dialek Jepang, dirinya harus banyak belajar dari Hiroaki Kato.

“Belajar sama Hiro. Ada salah satu pemain di dalam. Beberapa kali pertemuan aku terus develop terutama untuk intonasinya kan,” ujar Densu saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Lalu, kata Densu, untuk mendapatkan intonasi yang tepat dan mirip dengan orang Jepang, suami Olivia Allan ini menghabiskan waktu selama kurang lebih dua minggu. Durasi waktu yang tidak singkat ini diperlukan Densu agar saat berakting tidak terlihat kaku.

“Sekitar beberapa minggu ya, 2-3 minggu lah. Beberapa kali pertemuan aku ngulang-ngulang terus dan itu pun ada beberapa revisi,” ungkapnya.

Meski sudah berlatih dengan waktu yang cukup, bapak satu anak ini mengakui kemampuan mengingatkan sangat diperlukan dalam mengucap bahasa Jepang. Hal ini lantaran banyak sekali dialog yang mendadak diubah ataupun ditambahkan selama syuting berlangsung.

Bahkan dialog yang dibuat mendadak dan memaksa Densu menghapal dengan cepat sempat membuat lidahnya terasa kelu atau sulit berkata-kata.

“Jadi yang lucunya adalah ada beberapa improvisasi di lokasi. Jadi aku harus cepet tuh mengingatnya gitu lho. Lidahnya sampai kelu. Iya, sampai kelu gitu,” tuturnya.

Film Baby Udon mengangkat kisah Fanny (Caitlin Halderman), perempuan asal Indonesia yang jatuh cinta dengan warga Jepang bernama Hajime Kondoh (Denny Sumargo). Cinta yang bertumbuh setiap harinya ini kemudian berubah menjadi perjuangan rumah tangga dalam mendapatkan momongan.

Fanny dan Hajime bahkan berjuang melalui proses bayi tabung atau IVF. Namun di tengah perjuangan itu, Fanny dihadapkan dengan ujian lainnya, yaitu Hajime yang divonis kanker.

Kisah perjuangan ini bisa disaksikan di bioskop mulai 3 September 2026.