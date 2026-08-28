Cerita Caitlin Halderman Urus Suami hingga Belajar Dialek Jawa Demi Baby Udon

ERA.id - Caitlin Halderman mengungkap tantangan baru dalam bermain film Baby Udon produksi LYTO Pictures dan Sumargo Films. Caitlin yang masih berstatus lajang kesulitan saat harus menjadi seorang istri.

Tantangan ini dihadapi oleh Caitlin saat ia memerankan Fanny Kondoh, istri dari Hajime Kondoh yang diperankan oleh Denny Sumargo. Caitlin yang belum menikah pun harus mengurus seorang suami dari segala sisi.

"Sulit dari banyak hal juga sih ya, terutama satunya salah satunya belum menikah jadi aku nggak tahu gimana sih," ujar Caitlin saat ditemui di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Pengalaman yang minim tentang pernikahan ini pun cukup menyulitkan aktris 26 tahun ini saat dihadapkan dengan kondisi suami yang sakit.

“Jadi karena aku belum menikah, jadi aku nggak tahu mengurus suami itu after stroke-nya seperti apa, terus masakin suami pagi-pagi, tiba-tiba suami kanker, jadi kayak ngurusnya dobel gitu dari situnya,” ungkapnya.

Bukan hanya itu saja, Caitlin yang memerankan karakter Fanny juga mengakui adanya kesulitan untuk merasakan kehilangan dan kepedihan yang dialami oleh Fanny di dunia nyata. Ia pun tidak kesulitan mengutarakan kesakitan yang dialami oleh Fanny Kondoh.

“Aku kesulitan untuk bisa mengutarakan seberapa sakitnya Fanny ini, seberapa perjuangan Fanny ini gitu. Karena aku nggak merasakan, aku nggak tahu apa yang dirasakan Kak Fanny pada saat itu gitu. Cuman emang aku berusaha untuk memberikan rasa itu di medium rasa ini,” kata Caitlin.

Caitlin Belajar Dialek Jawa

Dalam film Baby Udon yang mengangkat kisah keluarga Fanny Kondoh ini, Caitlin turut belajar berbicara dengan dialek Jawa. Proses ini pun dilalui oleh Caitlin selama kurang lebih satu bulan demi mirip seperti Fanny Kondoh.

"Kayak sekitar sebulan dua bulan deh gitu. Kayak aku mencoba cari titik yang pas untuk menjadi Fanny Kondo ini karena Kak Fanny itu juga nggak terlalu medok banget tapi nggak ilang juga medoknya," imbuh Caitlin.

Lebih lanjut, Caitlin Halderman menuturkan proses belajar selama satu bulan itu ia lakukan dengan menonton video-video dari Fanny Kondoh. Ia pun mempelajari tiap detail yang disampaikan oleh Fanny Kondoh.

"Jadi menemukan titik yang pas itu dengan ngobrol sama Kak Fanny, terus lihat video-video Kak Fanny, kalua misalkan lagi pakai POV gitu, perhatiin juga dari situnya," pungkasnya.

Film Baby Udon dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026.