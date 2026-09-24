Digger, Saat Tom Cruise Jadi Taipan Minyak dalam Satire Kiamat Garapan Iñárritu

ERA.id - Selama hampir empat dekade, Tom Cruise identik dengan satu citra: pria yang berlari, melompat dari pesawat, dan menyelamatkan dunia. Di Digger, dia justru jadi orang yang hampir menghancurkannya.

Film terbaru Alejandro G. Iñárritu ini tayang di bioskop Amerika Serikat dan Inggris pada 2 Oktober 2026 lewat Warner Bros. Pictures. Ini kolaborasi pertama sutradara pemenang Oscar dua tahun berturut-turut itu dengan bintang Top Gun, dan hasilnya sudah membuat kritikus berdebat sejak pemutaran perdananya.

Premis: sang penyelamat yang juga penyebab bencana

Cruise memerankan Digger Rockwell, taipan minyak yang sudah tua, gemuk, dan sangat berkuasa. Dengan riasan dan prostetik tebal, ia nyaris tak dikenali.

Pengeboran perusahaannya di Greenland melepaskan lapisan es dari sebuah gletser dan memicu ancaman bencana global. Sinopsis resminya ringkas: orang paling berkuasa di dunia berlomba membuktikan bahwa dialah penyelamat umat manusia, sebelum bencana yang ia sendiri timbulkan menghancurkan segalanya. Ini satire. Iñárritu tidak membuat film bencana, tapi komedi gelap tentang ego, uang, dan kekuasaan.

Kalau ingin menontonnya setelah masa tayang bioskop, film Warner Bros biasanya berlanjut ke HBO Max, Pikashow APK, dan Netflix serta layanan sejenis bisa jadi pilihan untuk menonton karya Iñárritu lainnya.

Jajaran pemain yang padat

Di sekitar Cruise ada deretan aktor berkelas. Sandra Hüller, nominator Oscar lewat Anatomy of a Fall, memerankan Emma Rockwell, adik tiri sekaligus rekan bisnis Digger. John Goodman tampil sebagai Compson, presiden Amerika yang otoriter, sedangkan Michael Stuhlbarg menjadi wakil presidennya.

Riz Ahmed memerankan Ganesh, ilmuwan sekaligus asisten presiden. Jesse Plemons, Emma D'Arcy, Sophie Wilde, dan Burn Gorman melengkapi jajaran pemain.

Iñárritu menulis naskahnya bersama Alexander Dinelaris Jr., Nicolás Giacobone, dan Sabina Berman. Dinelaris dan Giacobone adalah bagian dari tim penulis Birdman, film yang memberi Iñárritu Oscar Film Terbaik.

Untuk streaming yang lebih lancar, silakan pakai HBO Max, Netflix, Movierulz, atau platform serupa yang tersedia di tempat Anda.

Ambisi teknis yang besar

Di balik kamera ada Emmanuel Lubezki, sinematografer yang memenangkan tiga Oscar berturut-turut, dua di antaranya untuk film Iñárritu. Digger direkam dengan format 35mm VistaVision, format film lebar yang jarang dipakai, dan diputar di IMAX, Dolby Cinema, serta layar format besar lain.

Syutingnya berlangsung sekitar enam bulan di Pinewood Studios, Inggris, dari November 2024 sampai akhir April 2025, dengan judul kerja Judy. Efek visualnya dikerjakan Industrial Light & Magic. Musiknya digarap Cosmo Sheldrake, yang untuk pertama kalinya menulis musik film layar lebar.

Anggarannya dilaporkan sekitar US$125 juta, dan durasinya 129 menit.

Reaksi pertama: terbelah dua

Digger tayang perdana di London pada 22 September 2026, dan reaksi awalnya sama sekali tidak seragam.

Sebagian kritikus menyebutnya salah satu film paling berani tahun ini. Jim Hemphill dari IndieWire menulis bahwa film ini tidak hanya menampilkan akting terbaik Cruise sejak Magnolia, tetapi juga salah satu film studio yang paling inventif secara visual dan paling sulit ditebak.

Kritikus lain menganggapnya berantakan, memanjakan diri sendiri, dan satirenya kurang lucu. Kata-kata seperti "membingungkan" dan "tidak menyenangkan" muncul di beberapa ulasan awal.

Satu hal yang cukup disepakati: ini jelas bukan film Tom Cruise yang biasa.

Kenapa ini penting bagi Cruise

Cruise belum pernah memenangkan Oscar, walau sudah tiga kali masuk nominasi akting, termasuk untuk Magnolia. Sepanjang 2010-an dan 2020-an, ia hampir sepenuhnya fokus pada film aksi besar.

Digger adalah langkah kembali ke film yang digerakkan sutradara dan berisiko tinggi. Menurut Wikipedia, gagasan filmnya sudah muncul setelah The Revenant (2015), dan pembicaraan dengan Cruise dimulai sejak 2019. Cruise juga ikut menjadi produser.

Sebelum reaksi awal keluar, ia dipandang sebagai kandidat kuat Aktor Terbaik. Setelah reaksi yang terbelah, peluangnya di bursa taruhan Oscar dilaporkan turun, meski musim penghargaan masih panjang.

Ketersediaan per wilayah

Untuk saat ini, Digger adalah film bioskop. Warner Bros. merilisnya serentak di Amerika Serikat dan Inggris pada 2 Oktober, sedangkan jadwal di negara lain, termasuk Indonesia, mengikuti pengumuman distributor dan jaringan bioskop setempat.

Belum ada pengumuman resmi soal streaming. Film Warner Bros. biasanya pindah ke HBO Max setelah masa tayang bioskop, tapi tanggalnya belum ditetapkan dan hak tayang di luar Amerika bisa dipegang layanan yang berbeda. Periksa platform resmi di wilayah Anda.

Yang perlu diketahui sebelum membeli tiket

Pertama, ini komedi, tapi bukan komedi yang ringan. Humornya gelap, kadang absurd, dan lebih dekat ke Birdman daripada film komedi studio pada umumnya.

Kedua, di Inggris film ini mendapat rating 15 dari BBFC, jadi tidak ditujukan untuk penonton anak-anak.

Ketiga, jika memungkinkan, pilih IMAX atau layar format besar. Kombinasi Lubezki dan VistaVision memang dirancang untuk layar yang lebar.

Layak ditonton?

Kalau Anda mencari Tom Cruise yang biasa, dengan aksi, kecepatan, dan heroisme, Digger bukan film itu. Tapi kalau Anda penasaran melihat bintang terbesar Hollywood mengambil risiko terbesarnya dalam dua dekade, film ini wajib ditonton, idealnya di layar sebesar mungkin.

Suka atau tidak, Digger hampir pasti menjadi salah satu film yang paling banyak dibicarakan musim gugur ini.