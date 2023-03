Amanda Rawles, Dwihanda, hingga Rey Mbayang Bawa Semangat Inspiratif untuk Brand Fashion Lokal Ternama

ERA.id - Kolaborasi yang mempertemukan enam sosok inspiratif dan enam brand fashion kebanggaan Tanah Air memberikan warna dan inspirasi kepada setiap konsumen. Kali ini, Dara Arafah, Amanda Rawles, Dwihanda, Rebecca Klopper, Rey Mbayang, dan Gabriel Prince menampilkan berbagai inspirasi tampilan OOTD untuk para fashion enthusiast.

Athina Tokan, VP Category Director Fashion Lazada Indonesia, mengatakan saat ini gaya dan OOTD banyak dipengaruhi oleh berbagai inspirasi yang tercetus dari para figur inspiratif yang memang menjadi panutan para fashionista atau fashion enthusiast di Indonesia.

"Hal inilah yang mendorong ide untuk membawa kolaborasi antara fashion brand dan figur ikonik agar konsumen bisa menambahkan warna dan gaya baru dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kolaborasi eksklusif LazLook yang menggandeng deretan fashion brand lokal terkemuka bersama figur publik favorit konsumen yang mewakili beragam karakteristik konsumen untuk memberikan nilai lebih bagi pecinta brand dan look yang mereka tampilkan," ujar Athina Tokan dalam Menyambut ulang tahun Lazada ke-11 untuk kanal LazLook, Kamis (2/3/2023).

Kolaborasi ini mempertemukan enam persona yang namanya sudah akrab di telinga konsumen dengan enam brand fashion lokal favorit dengan gaya, persona, serta karakteristik fashion yang berbeda-beda mulai dari street style, modest, hingga kasual yang terus menjadi tren hangat di kalangan pecinta fashion, yaitu Dara Arafah x ZM by Zaskia Mecca, Amanda Rawles x This Is April, Dwihanda x Klamby, Rebecca Klopper x JINISO, Rey Mbayang x Russ Co, Gabriel Prince x Rown Division.

Dwihanda (Dok. Era.id/Vessy)

Rizki Dwi Kusumo, Sales Director KLAMBY mengatakan alasannya pihaknya memilih Dwihanda karena dianggap merupkan sosok yang hamble, down to earth, dan smart. Cocok mewakili karakteristik brand. Sementara Tania Ray Mina, Chief of Design & Product Development ZM Zaskia Mecca menyebut, menggandeng Dara Arafah lantaran memiliki satu napas, nilai-nilai Indonesia. Wanita aktif Ddan apa adanya.

ZM Zaskia Mecca (Dok. Era.id/Vessy)

"Amanda Rawles bagi This Is April dianggap sosok yang humble dan warm," kata Cindy Hadi.

Dian Fiona, Brand Owner JINISO, Aryo Baskoro, Brand Owner Rown Divisio, dan Diky, Brand Owner Russ & Co, memiliki alasan tersendiri mengapa memilih sosok Rebecca Klopper, Rey Mbayang, dan Gabriel Prince karena dapat mempresentasikan brand.