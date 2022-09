Demi Lakoni Adegan Seks, Bintang Serial House of the Dragon Ini Persiapan Selama 7 Bulan

ERA.id - Mengikuti jejak serial terdahulunya Game of Thrones, House of the Dragon juga menampilkan banyak adegan seksual. Ternyata adegan seksual ini sempat menjadi tantangan tersendiri bagi para aktris dan aktor yang melakoninya.



Seperti Fabien Frankel yang berperan sebagai Ser Criston Cole. Febien melakukan adegan seks dengan Milly Alcock yang berperan sebagai Rhaenyra Targaryen, pada episode 4 serial tersebut.



Untuk melakoni adegan seksual bersama Milly Alcock, Fabien mengaku melakukan persiapan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ia mempersiapkan diri selama tujuh bulan, termasuk berdiskusi dengan Milly terkait adegan seksual mereka.



"Itu adalah sesuatu yang kami bicarakan selama tujuh bulan. Itu adalah salah satu hal pertama yang sangat ingin saya bicarakan dari awal," ungkap Fabien, dilansir dari Page Six.



Bagi Fabien melakukan adegan seksual di sebuah film dan serial tidak seindah yang ditayangkan kepada penonton. Ia menuturkan bahwa melakoni adegan seks memberikan rasa tidak nyaman dan canggung.



"Hal besar bagi saya adalah hal itu tidak seperti adegan seks serampangan, keringat berkilau dari punggung mereka, karena itu tidak seperti itu," tuturnya.



"Siapa pun yang pernah berhubungan seks akan mengatakan bahwa seks tidak seindah itu. Ini bukan hal yang indah dan menakjubkan, itu canggung, terutama ketika kamu masih muda. Ada ketidaknyamanan yang harus dihadapi, pemahaman tentang tubuh masing-masing, belum lagi sisi praktis dari semuanya," jelas Fabien.



Selama tujuh bulan persiapan, Fabien selalu berdiskusi untuk membuat adegan seks dengan lawan mainnya terlihat natural. Salah satu yang didiskusikan adalah cara melepas baju besi yang mereka kenakan selaam melakukan adegan tersebut.



"Berusaha untuk natural. Saya ingat hanya mengatakan, 'tidak mungkin baju besi ini lepas tanpa bantuan'. Perjuangan untuk melepaskan baju besi, itu berat. Bagaimana kita melepaskan gespernya? Bagaimana cara kita melepas sepatu? Ini semua adalah hal yang benar-benar saya pedulikan," pungkas Fabien Frankel.