Garap Film Cross The Line, Sutradara Ungkap Kerja Sama dengan Shenina Cinnamon dan Chicco Kurniawan

ERA.id - Sutradara Razka Robby Ertanto mengungkapkan perasaannya bekerja sama dengan Shenina Cinnamon dan Chicco Kurniawan. Keduanya merupakan bintang utama dalam filmnya Razka Robby yang berjudul Cross The Line.



Razka mengatakan bahwa ia memang sudah sejak lama ingin bekerja sama dengan Shenina Cinnamon dalam sebuah film yang digarapnya. Akhirnya kesempatan tersebut terjadi di film Cross The Line, yang mana Shenina juga menyukai skenarionya.



"Saya shenina sudah kenal lama dari dia sma, saya merasa pas Shenina yang main. Pas ngobrol dia tertarik," kata Razka Robby saat konferensi pers di Falcon Pictures pada Kamis (27/10/2022).



Untuk pemeran utama prianya, Razka mengaku sempat mengalami kesulitan, karena Chicco Kurniawan memiliki proyek lainnya. Namun, Chicco akhirnya bergabung karena menilai tema yang diangkat dalam film ini menarik.



"Dua minggu sebelum syuting, kita belum dapatin peran utama prianya. Pas sounding ke Chicco, dia sempat ada film lain, tapi akhirnya bisa. Mereka berdua suka sama tema nya sih, jadi semuanya berjalan lancar," tuturnya.



Lebih lanjut, Razka mengungkap pengalamannya selama bekerja sama dengan Shenina Cinnamon dan Chicco Kurniawan. Ia mengatakan bahwa keduanya merupakan aktor yang sudah mumpuni dan bisa mengeksekusi adegan dalam skenario dengan baik.



"Saya lebih susah untuk mencari pemain baru untuk script yang saya punya. Tapi ketika saya sama aktor yang sudah biasa main, mereka menerima itu sebagai bentuk seni. Lebih nyaman memang sama aktor-aktor yang biasa main film, dengan adegan-adegan yang saya bikin. Sangat nyaman syuting dengan mereka berdua," ungkap Razka Robby.



Sementara itu, film Cross The Line sendiri bercerita tentang kehidupan Maya (Shenina Cinnamon) dan Haris (Chicco Kurniawan) yang bekerja di kapal pelabuhan. Film ini menyajikan kisah percintaan mereka yang dihadang banyak kesulitan dan kebimbangan memilih jalan yang salah atau benar.