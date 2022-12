Tak Puas dengan Satu Dokumenter, Harry dan Meghan Markle Kembali Rilis Proyek Baru, Bahas Tentang Keberanian

ERA.id - Pangeran Harry dan Meghan Markle sudah menyiapkan proyek baru dengan Netflix, tak lama setelah dokumenter Harry & Meghan dirilis 8 Desember 2022. Proyek baru tersebut berupa serial dokumenter yang berjudul Live to Lead.



Dalam proyek kali ini, Harry dan Meghan bekerja sama dengan The Nelson Mandela Foundation. Meghan dan Harry berperan sebagai produser eksekutif dan kontributor di Live to Lead.



Serial dokumenter Live to Lead ini akan menampilkan wawancara dari sejumlah publik figur, mulai dari aktivis lingkungan Gretha Thunberg, mendiang pengacara dan hakim Mahkamah Agung AS Ruth Bader Ginsburg serta Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern.

Tak hanya itu, dokumenter ini juga akan melibatkan wawancara dengan pengacara Bryan Stevenson, pemain rugby Afrika Selatan Siya Kolisi dan ikon feminis Gloria Steinem, serta Harry dan Meghan sendiri.



"Pemimpin luar biasa akan merefleksikan warisan mereka dan memberikan pesan tentang keberanian, kasih sayang, kerendahan hati, harapan, dan kemurahan hati," pernyataan resmi Netflix, dilansir dari Daily Mail.





Pada trailer perdana Live to Lead, Harry mengatakan serial dokumenter ini terinspirasi dari Nelson Mandela dan tentang orang yang memiliki pilihan berani. Meghan juga mengatakan bahwa dokumenter ini tentang perbedaan yang diambil di kehidupan.



"Ini tentang orang-orang yang telah membuat pilihan berani," ujar Harry.



"Perbedaan apa yang kita buat pada kehidupan orang lain yang akan menentukan pentingnya kehidupan yang kita jalani," sambung Meghan Markle.



Sebagai informasi, serial Live to Lead akan terbagi dalam tujuh bagian. Serial dokumenter ini tayang perdana di Netflix pada 31 Desember 2022.