Film yang Tayang saat Libur Lebaran: Penuh Horor, Aksi, dan Paling Ditunggu Fans Suga BTS

ERA.id - Tahun ini terdapat beberapa film yang tayang saat libur lebaran yang dapat menemani momen kebersamaan Anda bersama orang tercinta.

Pemerintah sendiri telah mengumumkan Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024 melalui SKB Menteri Agama yaitu pada tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024. Dengan demikian, total cuti bersama Lebaran 2024 menjadi 8 hari.

Penasaran dengan film-film apa saja yang akan meramaikan Lebaran tahun ini? Berikut beberapa rekomendasi film yang wajib Anda masukkan dalam daftar tontonan!

Daftar Film yang Tayang saat Libur Lebaran

SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE

Penggemar Suga BTS bersiaplah! Film konser penutupan tur dunia Suga, SUGA│Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE, akan segera hadir di layar lebar. Film ini akan membawa Anda menyelami "D-DAY' THE FINAL", konser megah yang menandai akhir dari perjalanan Suga di 10 kota dengan total 25 pertunjukan.

Merupakan sebuah film konser encore oleh Agust D, yang juga dikenal sebagai SUGA dari BTS, SUGA│Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE akan tayang pada tanggal 10-13 April 2024.

The First Omen

Ketika seorang wanita muda Amerika dikirim ke Roma untuk memulai kehidupan melayani gereja, dia menghadapi kegelapan yang membuatnya mempertahankan imannya sendiri dan mengungkap konspirasi mengerikan.

The First Omen (X)

"The First Omen" dibintangi oleh Nell Tiger Free ("Servant"), Tawfeek Barhom ("Mary Magdalene"), Sonia Braga ("Kiss of the Spider Woman"), Ralph Ineson ("The Northman"), dan Bill Nighy ("Living").

Film ini disutradarai oleh Arkasha Stevenson berdasarkan karakter yang dibuat oleh David Seltzer ("The Omen"), dengan cerita oleh Ben Jacoby ("Bleed") dan skenario oleh Tim Smith & Arkasha Stevenson dan Keith Thomas ("Firestarter").

Film horor berdurasi 119 menit ini akan mulai tayang di bioskop mulai tanggal 5 April 2024.

Civil War

Film ini menceritakan kisah menegangkan tentang sekelompok jurnalis yang melakukan perjalanan berbahaya melintasi Amerika di tengah berkecamuknya perang saudara global.

Kirsten Dunst berperan sebagai Lee, seorang jurnalis foto pemberani yang memimpin sekelompok reporter perang dalam perjalanan darat menuju garis depan konflik. Mereka terbiasa melaporkan berita-berita di luar negeri, tetapi saat film dibuka, Amerika Serikat sudah jauh terjebak dalam perang saudara.

Meski begitu, Lee dan rekan-rekannya bertekad untuk melaporkan kehancuran negara mereka, berapapun biaya yang harus dibayar untuk kesehatan mental atau moral mereka sendiri.

Disutradarai oleh Alex Garland, film ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, dan Stephen McKinley Henderson.

Dengan durasi 109 menit, film yang akan tayang 12 April 2024 ini siap membawa penontonnya pada petualangan penuh adrenalin dan drama di tengah kekacauan perang saudara.

Badarawuhi di Desa Penari

Bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Namun, keceriaan mereka berangsur-angsur memudar saat mereka dihadapkan dengan kejadian-kejadian aneh dan teror yang tak terduga.

Mila, salah satu peserta KKN, menjadi sasaran utama teror dari sosok misterius bernama Badarawuhi. Iblis ular ini berniat menjadikan Mila sebagai penari di dunianya, menjebak arwahnya dan meninggalkan tubuhnya tak berdaya.

Di tengah perjuangannya melawan teror Badarawuhi, para mahasiswa lainnya berusaha untuk mencari jalan keluar dan menyelamatkan Mila. Pengalaman KKN di desa ini menjadi petualangan mencekam yang tak terlupakan, penuh dengan misteri dan kengerian.

Film "Badarawuhi di Desa Misterius" disutradarai oleh Kimo Stamboel, terkenal dengan karya-karyanya yang penuh suspense dan horor. Dibintangi oleh Aulia Sarah, Maudy Effrosina, Jourdy Pranata, dan Claresta Taufan, film ini akan rilis pada tanggal 10 April 2024.

Selain film yang tayang saat libur lebaran, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…