Siap Adu Peran dengan Chris Evans di Film Aksi Komedi, Begini Kata Dwayne Johnson

Aktor Dwayne Johnson dan Chris Evans resmi bergabung ke film bergenre aksi-comedy terbaru. Keduanya akan beradu peran dalam film Red One.



Film Red One meruapaka karya terbaru dari Amazon Studios, yang digambarkan sebagai komedi aksi petualangan yang mengambil alam semesta. Film ini didasarkan pada cerita asli dari Hiram Garcia, presiden produksi di Johnson's Seven Bucks Productions.



Jake Kasdan, yang sebelumnya mengarahkan film Jumanji: The Next Level dan Bad Teacher akan mengarahkan dan memproduksi bersama dengan perusahaan produksinya dan Seven Bucks Productions. Sementara naskah akan dipercayakan ke tangan Chris Morgan, penulis film Hobbs and Shaw dan The Fate of the Furious.





