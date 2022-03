Sempat Bikin Heboh, Berikut Alasan Wajib Nonton Film Jakarta vs Everybody

ERA.id - Film Jakarta vs Everybody berhasil menyita perhatian publik, khususnya pecinta film Tanah Air. Sejak tayang perdana 19 Maret lalu, film ini berhasil menjadi trending topik di media sosial.



Dibintangi oleh Jefri Nichol, Wulan Guritno, dan juga Ganindra Bimo, Jakarta vs Everybody seolah mendobrak garis-garis yang dibatasi oleh para sineas Tanah Air. Adegan yang dilakukan tanpa sensor pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta film, khususnya film Indonesia.



Berikut ini alasan wajib nonton film Jakarta vs Everybody



jakarta vs everybody (Dok: Istimewa)



Boleh dibilang film Jakarta vs Everybody termasuk ke salah satu karya berani di tahun 2022. Hal ini lantaran banyak adegan yang tidak disensor selama penayangan.



Apalagi adegan tersebut menampilkan hubungan intim antara Wulan Guritno dan Jefri Nichol. Bukan hanya bersama Jefri Nichol, Wulan juga beradegan ranjang dengan Ganindra Bimi, yang berperan sebagai suaminya.



Dialog Bebas Antar Pemain



Selain menarik perhatian lantaran minim penyensoran, Jakarta vs Everybody juga menjadi salah satu film yang memiliki dialog bebas antar pemain. Banyak dialog yang dikeluarkan tergolong kasar bahkan tidak asing di telinga. Hal ini lah yang juga menjadi daya tarik dari film yang tayang sejak 19 Maret tersebut.



Relate dengan Banyak Orang

jakarta vs everybody (Dok: Istimewa)



Mengambil latar tentang kehidupan kota Jakarta, Dom (Jefri Nichol) memutuskan untuk merantau ke ibukota demi mewujudkan cita-citanya. Sayangnya kedatangannya itu justru membuat dirinya terjerumus dengan dunia gelap ibukota.



Alur cerita ini pun dinilai sangat relate dengan kehidupan banyak orang, terutama orang daerah yang mengidolakan ibukota. Banyak orang yang berpikir ibukota sebagai surga atau ladangnya pencari nafkah, namun dalam film Jakarta vs Everybody kisah itu justru menggambarkan kejadian yang sering terjadi dan dialami banyak orang.



Tembus Tiga Nominasi FFI 2021



Kualitas cerita dan akting para pemain yang mumpuni membuat film Jakarta vs Everybody berhasil menembus tiga nominasi untuk Festival Film Indonesia 2021. Pada ajang tersebut, Jefri Nichol dinomabtkan untuk kategori Pemeran Utama Pria Terbaik, sedangkan Wulan Guritno untuk Pemeran Utama Perempuan Terbaik.



Bukan hanya itu saja, tim produksi khsusunya penyunting gambar juga turut masuk nominasi FFI 2021. Arifin Cu'unk dan Panca Arka Ardiarja masuk ke dalam nominasi Penyunting Gambar Terbaik FFI 2021.



Itulah sederet alasan kuat untuk menonton Jakarta vs Everybody. Untuk menyaksikan film ini para penggemar bisa membeli tiket sebesar Rp30.000 dan ditonton melalui layanan Bioskop Online.

Tag: Jakarta VS Everybody fakta jakarta vs everybody Jefri Nichol Wulan Guritno