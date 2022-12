Jadi Minuman Keseharian Selena Gomez, Apa Itu Ginger Shot? Berikut Manfaat dan Cara Membuatnya

ERA.id - Ginger shot adalah salah satu minuman yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ginger shot kini tengah ramai diperbincangkan karena menjadi minuman keseharian artis internasional, selena gomez. Minuman kesehatan ini sangat mudah disajikan, bisa dibuat sendiri di rumah, dan sudah banyak yang menjualnya di pasaran. Minuman ini dinilai mampu menjadi penjaga tubuh dari virus corona yang semopat menyerang beberapa waktu lalu.

Ilustrasi Bahan-bahan Ginger Shot (Foto: Yellowchillis.com)

Seperti namanya, Ginger shot sendiri merupakan minuman yang terbuat dari jahe segar. Tidak jarang, minuman ini juga ditambah dengan bahan menyehatkan lainnya, misalnya saja lemon, madu, kunyit, dan bahan herbal menyehatkan lainnya. Tidak perlu banyak, asalkan dikonsumsi rutin dapat memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa.

Bagi yang kurang suka dengan rasa jahe ini, sebenarnya bisa dimodifikasi dengan menambahkan jahe ke dalam jus atau smoothies yang dibuat. Rasanya memang pedas menyegarkan, namun khasiatnya benar-benar mampu menjaga tubuh tetap sehat. Berikut ini ada beberapa manfaat ginger shot bagi kesehatan tubuh.

Mengatasi Kelelahan dan Menormalkan Sistem Pencernaan

Banyak orang Indonesia menjadikan jahe hangat sebagai suplemen saat musim dingin. Karena menurut penelitian, suplemen yang mengandung jahe bisa meningkatkan pergerakan makanan di perut, melancarkan pencernaan, mengurangi kembung, dan mengurangi cramping, dan mengurangi gejala masuk angina lainnya.

Jahe juga mampu untuk meningkatkan energi, biasanya juga aman dikonsumsi wanita hamil. Maka jahe juga bisa untuk mengurangi kelelahan setelah melakukan kemoterapi dan operasi. Sebuah penelitian yang diunggah oleh Tottori University Medical Press, jahe saat dites kepada tikus ternyata berguna untuk mengobati penyakit pencernaan.

Anti-inflamasi dan Antioksidan yang Kuat

Manfaat lainnya, jahe memiliki kandungan anti inflamasi dan antioksidan yang ampuh. Dengan mengonsumsinya secara teratur dalam jumlah yang cukup, bisa menghindarkan tubuh dari berbagai radikal bebas. Sebagai anti inflamasi, ginger shot akan mengurangi peradangan pada kasus-kasus seperti halnya radang usus, asma, rheumatoid arthritis, serta jenis kanker tertentu. Sudah banyak penelitian yang membuktikan teori ini.

Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Seperti yang telah dijelaskan di atas, ginger shot sangat bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, menurut penelitian yang diunggah di US National Library of Medicine National Institutes of Health, jahe juga mampu menjadi antivirus dan antibakteri. Ditambah lagi jika jahe ini ditambah dengan madu atau jeruk nipis, double combo sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh.

Nah, jika kamu ingin membuat ginger shot sendiri dirumah, berikut uraian resep dan cara pembuatannya.

BAHAN :

Jahe / Ginger

Lemon

Kayu Manis / Cinnamon

JAR

Perasan / Manual Juicer

Blender

CARA MEMBUAT :

1. Parut kulit lemon

2. Peras Lemon

3. Potong-potong jahe

4. Masukkan potongan jahe, parutan kulit lemon, dan air perasan jeruk lemon kedalam blender. Kemudian blender sampai halus.

5. Peras hasil blender untuk mengeluarkan airnya.

6. Masukkan sedikit bubuk kayu manis ke dalam jar.

7. Aduk ginger shot sebelum di masukkan ke dalam Jar. Kemudian masukkan ginger shot kedalam Jar, dan masukkan Jar berisi ginger shot sebelum diminum.

Nah, itulah cara membuat ginger shot, minuman yang bakal kamu konsumsi sehari-hari, mengingat banyak manfaat yang terkandung didalamnya. Selamat mencoba!

