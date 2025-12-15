Ayah dan Anak Jadi Pelaku Penembakan Brutal di Pantai Bondi, 15 Orang Tewas

ERA.id - Kepolisian Australia mengidentifikasi dua pelaku penembakan brutal di Pantai Bondi, Sydney, sebagai ayah dan anak. Polisi pun langsung menggeledah kediaman pelaku dan menemukan sejumlah senjata api lainnya.

Mengutip 7News, pelaku pertama diidentifikasi ebagai Naveed Akram dan ayahnya adalah Sajid Akram. Dua pelaku itu menembaki pengunjung Pantai Bondi dan menewaskan 15 orang.

"Dua terduga pelaku penembakan yang menewaskan 15 orang dalam perayaan Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, adalah seorang ayah dan anak," kata polisi.

Polisi pun bergerak menggerebek kediaman pelaku di pinggiran kota Sydney, Bonnyrigg. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan enam senjata api yang dimiliki secara sah oleh Sajid Akram.

Insiden mematikan itu diketahui terjadi pada Minggu (14/12/2025) saat 1.000 orang menghadiri acara Hanukkah, yang diadakan di sebuah taman kecil di dekat pantai. Serangan mematikan ini menewaskan 15 orang dan 40 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk dua petugas polisi.

Saksi mata mengatakan kejadian ini berlangsung selama sekitar 10 menit, dan menyebabkan ratusan orang berhamburan di sepanjang pantai untuk kemudian bersembunyi.

Serangan itu terhenti sejenak saat Ahmed al Ahmed seorang pria yang bersembunyi di antara mobil menghentikan tembakan dari senjata tersebut. Ahmed dengan sigap dan berani mengambil alih senjata yang dipegang Sajid Akram.

Sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.