5 Cara UMKM Mengelola Modal Kerja di Tengah Perubahan Ekonomi yang Signifikan

ERA.id - Saat ini, perubahan ekonomi yang cukup signifikan, seperti perlambatan pertumbuhan global dan fluktuasi permintaan. Kondisi inti menuntut UMKM untuk lebih cermat dalam mengelola modal kerja demi menjaga kelangsungan usaha. Strategi seperti pinjaman uang dan strategi pengelolaan modal kerja yang tepat menjadi hal penting agar bisnis tetap berjalan lancar.

Di sisi lain, dalam menghadapi tantangan ini, UMKM juga perlu mengetahui pilihan pinjaman online yang aman sebagai salah satu solusi pembiayaan modal kerja. Untuk itu berikut adalah lima cara praktis yang dapat diterapkan untuk mengelola modal kerja secara efektif di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah.

5 Cara UMKM Mengelola Modal Kerja di Tengah Perubahan Ekonomi

Berikut adalah beberapa langkah yang bisa membantu mengelola modal kerja dengan lebih baik agar bisnis tetap stabil dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang berubah.

1. Perketat Pengelolaan Arus Kas Harian

Manajemen arus kas yang disiplin sangat penting untuk memastikan dana yang tersedia cukup untuk kebutuhan operasional, terutama saat penjualan mengalami fluktuasi. Menyusun proyeksi arus kas beberapa bulan ke depan akan membantu mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan mengatur prioritas pembayaran. Jadi, mulailah dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, serta memisahkan rekening usaha dan rekening pribadi agar lebih mudah mengontrol keuangan.

2. Optimalkan Pengelolaan Piutang dan Persediaan

Piutang yang menumpuk dan persediaan berlebih bisa mengikat modal kerja sehingga mengganggu kelancaran operasional. Pengelolaan piutang dan persediaan yang baik akan mempercepat perputaran modal kerja dan meningkatkan likuiditas usaha.

Disarankan membuat kebijakan kredit yang jelas, seperti menentukan batas waktu pembayaran dan sanksi keterlambatan, serta melakukan penagihan secara terjadwal agar piutang cepat tertagih. Sedangkan di sisi persediaan, penting mengevaluasi tingkat stok dan mempercepat perputaran barang dengan promosi untuk mengurangi stok yang lambat terjual.

3. Menyesuaikan Biaya dan Struktur Operasional

Dalam situasi ekonomi yang berubah, perlu meninjau ulang struktur biaya agar tetap efisien. Cara umum adalah mengurangi pengeluaran non-prioritas dan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok agar mendapatkan harga lebih baik. Selain itu, memperbaiki operasional menjadi lebih efisien seperti menyesuaikan jam kerja, mengatur ulang kapasitas produksi, dan memanfaatkan teknologi digital bisa membantu menekan biaya tetap tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan.

4. Diversifikasi Sumber Pendapatan dan Pasar

Perubahan ekonomi sering mengubah pola permintaan dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, melakukan diversifikasi dengan menyesuaikan produk, menambah lini layanan baru, atau memasuki segmen pasar berbeda membuat bisnis lebih tahan terhadap guncangan ekonomi.

5. Manfaatkan Akses Pembiayaan Modal Kerja Secara Bijak

Pembiayaan eksternal seperti pinjaman modal kerja dapat membantu usaha tetap lancar. Dana tambahan ini bisa dipakai untuk membeli bahan baku, menambah stok saat permintaan naik, atau menutup kesenjangan arus kas jangka pendek.

Namun, pinjaman harus digunakan secara terukur. Pinjaman harus dihitung kemampuan bayar, menilai biaya bunga dan biaya lain, serta memastikan tujuan penggunaan dana jelas.

