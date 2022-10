Atta Halilintar Minta Ameena Tanda Tangan Kontrak Tak Boleh Pacaran Sampai Kuliah, Aurel Hermansyah: Sampai 2046, Mama Nggak Setuju

ERA.id - Aksi yang dilakukan YouTuber Atta Halilintar menjadi sorotan netizen. Sebab, suami Aurel Hermansyah ini membuat kontrak perjanjian dengan anaknya, Ameena Hanna Nur Atta.

Menantu Anang Hermansyah ini melarang Ameena yang masih bayi untuk berpacaran sampai 2046. Sulung dari Gen Halilintar ini membuat surat kontrak perjanjian bahwa putri semata wayangnya tidak boleh berpacaran sampai berusia 24 tahun.

Kontrak perjanjian itu tertuang dalam selembar kertas putih dan ditulis tanda tangan menggunakan spidol merah yang dilengkapi materai. Dengan polosnya, bayi berusia 7 bulan ini menuliskan tanda tangannya.

Selain surat penjanjian dalam kertas, bintang film ASHIAP MAN! ini menyiapkan shirt putih bertuliskan "NO BOYFRIEND UNTIL 2046" yang ditulis dengan spidol hitam.

Atta Halilintar dan Ameena (Foto: Instagram/@attahalilintar)

"Here we go! Deal!! Tanpa paksaan ya," tulis Atta Halilintar, dikutip dari akun Instagram @attahalilintar.

Lalu, Aurel Hermansyah membalas unggahan dari Atta Hailintar. Putri Krisdayanti ini nampaknya tak terima dengan Atta Halilintar yang memaksa putrinya untuk tanda tangan kontrak perjanjian tersebut.

"Nggak nggak! Ini paksaan papanya.. masa sampe 2046 mama nggak setuju," kata Aurel Hermansyah.

"Nurut dong mah," balas Atta Halilintar.

Atta Halilintar dan Ameena (Foto: Instagram/@attahalilintar)

Tak hanya Aurel Hermansyah, beberapa rekan publik figur juga menanggapi unggahan Atta Halilintar dengan komentar candaan.

"Ya ampun itu boneka gak boleh dipacarin sampe 2046. Ameena banyak yang patah hati deh. Cute banget liat baby doll. Anak aku tiga tiganya baru mau diajak besan," komentar Adriella Olivia Lee

"Relate yang punya anak cewek," tulis Shandy Purnamasari

"Wkwkwkwkwkwkkwwww sumpah ngakakkkk," kata Alice Norin

"Masih lama yaaaaaaa," ungkap Gisel.