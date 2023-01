Akui Menyesal Cerai dari Gading Marten, Gisel Disindir Soal Video Syur, Netizen: Bukan Cerai yang Salah tapi 19 Detik

ERA.id - Media sosial dihebohkan lagi dengan beredarnya video lawas Gisella Anastasia alias Gisel yang mengaku menyesal memilih bercerai dari Gading Marten.

Kepada Daniel Mananta, ibunda Gempita Nora ini mengaku keputusannya bercerai dengan Gading adalah tindakan yang salah.

Pelantun lagu "Pencuri Hati" ini mengatakan dirinya memutuskan bercerai karena keputusan sendiri, tanpa melihat dampak kedepannya. Ia akui bercerai dengan Gading karena mengutamakan rasa egoisnya.

"Itu kan divorce segala macam, divorce itu keputusan yang salah yang aku ambil dan aku konfirmasi sendiri lewat pengetahuan aku, ego aku, dan segala macemnya," kata Gisel, dikutip dari akun gosip Instagram @lambegosiip pada Jumat (6/1/2023).

Perempuan berusia 32 tahun ini menceritakan kisah orangtuanya yang mempertahankan pernikahan walau selalu bertentangan. Apalagi, kedua orangtuanya menganut agama yang berbeda. Gisel mengikuti agama ibunya, Kristen. Sementara, ayahnya merupakan seorang Muslim.

"Kalau mama sama papa sampai sekarang masih bersama, cuma ya memang maksudnya dengan segala badai kehidupan dan segala macam mereka kan mereka beda agama juga," tutur Gisel.

"Tapi ya seagama aja belum tentu gampang menjalaninya apalagi yang beda agama. Maksudnya, value, ilmunya mungkin nggak sama jadi dalam menghadapi segala sesuatu kan pening banget, effort banget kayaknya," lanjutnya.

Gisel memutuskan tak mau mempertahankan rumah tangga demi kebahagiaan anak saja. Sebelum bercerai, Gisel merasa lebih bahagia sendiri tanpa adanya pasangan.

"Tapi itu kayaknya twist dari iblis, pinter banget sih memang. Di twist-twist gitu, otak aku seakan-akan yaudah pisah aja lo. (Pikiran) Lo ngapain berkorban buat semuanya, seumur hidup lo, come on lo masih bisa mendapatkan kebahagiaan, you deserve to be happy," katanya.

"Dulu kalimat itu jadi konfirmasi buat gue gitu. Sebenarnya, harusnya nggak begitu. Ya mungkin, namanya orang bisa beda-beda," lanjutnya.

Kini, Gisel menyadari kesalahannya yang mengutamakan keegoisan semata ketika menghadapi masalah dengan Gading Marten. Bahkan, ada yang memberikan nasihat kepada Gisel. Namun, Gisel tak mendengarkan nasihat tersebut dan lebih mementingkan dirinya sendiri.

"Kita sudah dewasa, ya memang harus komitmen dan menaruh ego tidak di nomor satu. Kepentingannya bukan kita doang, dulu aku tuh nggak punya pengetahuan ini. Mungkin ada yang mau ngasih tahu, tapi udah gue tolak karena ada kekerasan hatinya," jelasnya.

