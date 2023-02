Apa Alasan Indra Bekti Digugat Cerai? Simak Kisahnya di Sini

ERA.id - Indra Bekti, aktor dan presenter ternama digugat cerai istrinya, Aldila Jelita pada hari Senin 27 Februari 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kira-kira apa alasan Indra Bekti digugat cerai istrinya? Pengacara Indra Bekti, Milano Lubis, pun mengonfirmasi hal tersebut.

"Per hari ini Dila mengajukan gugatan perceraian kepada Bekti, per hari ini baru didaftarkan," jelas Milano kepada wartawan.

Tentu saja banyak warganet yang kaget menerima kabar tersebut, terlebih Indra Bekti baru saja pulih dari sakit pendarahan otak yang membuatnya koma selama berhari-hari di rumah sakit dengan ditemani Aldila.

Permasalahan Sudah Berlangsung Lama

Milano mengatakan permasalahan Indra Bekti dan Aldila Jelita sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum Indra Bekti mengalami pendarahan otak.

Dari alasan tersebut, perceraian ini diketahui tidak berhubungan dengan sakit yang diderita oleh Indra Bekti, tetapi memang karena kesepakatan bersama.

Indra Bekti bersama istri san anak-anaknya (Instagram @indrabekti)

"Sebenarnya permasalahannya sudah lama, jadi tidak ada kaitan sama sekali pisah ini karena Bekti sakit. Perpisahan ini murni bener-bener keinginan mereka berdua. Pisahnya juga secara baik-baik," jelasnya.

Adapun untuk urusan anak-anak, Milano Lubis mengungkapkan kliennya akan tetap menafkahi dan memberikan kebutuhan sekolah.

"Anak-anak tetep mereka urus bersama, Bekti juga tetap tanggung jawab terhadap semua kebutuhan, kebutuhan sekolah anak-anak," ungkapnya.

Perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita pertama kali diketahui ketika Aldila menghapus semua foto kebersamaannya dengan sang suami di akun Instagramnya.

Ibu dua orang anak itu juga mengunggah momen bersama buah hatinya dengan tulisan yang mendeskripsikan perpisahan secara tersirat.

Indra Bekti Jadi Gampang Emosi

Aldila dan Bekti sebelumnya sempat hadir dan berbincang bersama Melaney Ricardo terkait rumah tangga mereka.

Aldila dalam acara tersebut berujar bahwa usai pulang dari rumah sakit, Bekti jadi mudah emosi.

Bahkan, amarahnya yang tak terkendali tersebut membuat anak-anaknya menjadi trauma.

"Pertama kali wow, luar biasa, emosi banget, sampai anak-anak sempat agak trauma sama dia, dia sampai minta maaf ke anak-anak," jelas Aldila Jelita di YouTube Melaney Ricardo yang dikutip pada Selasa, 28 Februari.

Aldila pun sempat menjelaskan dan mengajak anak-anaknya untuk memaklumi dan meminta pengertian mengenai kondisi kesehatan Bekti. Aldila merasa bersyukur karena anak-anaknya mau memahami kondisi ayah mereka.

"Aku selalu bilang (ke anak-anak), kalau datang ke rumah, ayah tuh gini-gini, tolong mengerti, kita saling kerja sama, untung ketiga anak aku tuh ngerti, semua pada bantuin," kata Aldila.

Selain itu, Aldila mengatakan, sang suami juga kerap marah-marah saat mencari ponsel miliknya.

Padahal, menurut Aldila saat itu Bekti juga belum mampu memakai ponsel secara maksimal karena baru saja sembuh.

Hingga pada akhirnya sebuah peristiwa terjadi, Bekti menjadi emosi sekali saat menanyakan ponselnya ke anak-anaknya dan mengajak mereka berkelahi.

Aldila pun akhirnya merasa ikut kesal dan heran sebab Bekti malah marah-marah kepada anak-anaknya.

"Pokoknya seminggu itu aku merasa emosi dia itu lagi tinggi, dan suatu saat dia nanya handphone sampai marah-marah, dia nanya ke anak-anak. 'Where is my handphone? (di mana handphone aku?)', terus anak-anak bilang handphone lagi charge," jelas Aldila.

"Terus dia makin marah ke anak-anak dan bilang 'You wanna fight me? (Kamu ingin berkelahi dengan aku?)', wah di situ aku jadi sewot, aku bilang 'kenapa kamu harus marah-marah ke anak-anak?', dia sampai pukul lantai, kan dia lagi duduk di bawah tuh sambil makan," lanjutnya.

Aldila berusaha meredakan amarah Bekti dan membawa anak-anaknya tidur ke kamar.

Namun, Aldila tak menyangka emosi Bekti malah semakin memuncak hingga memukul pintu dengan keras.

"Aku suruh dia tenang, aku bawa anak-anak ke kamar, dia mungkin sewot karena aku tinggalkan dia dan bawa anak-anak ke kamar, karena aku kan mau tenangin anak-anak yang nangis," kata Aldila.

"Tiba-tiba dia pukul pintu dengan kencang, 'duar! duar!', aku bilang 'Sayang, kamu sabar, nggak usah kayak gini caranya', terus dia malah makin marah, akhirnya kita sendiri-sendiri dulu biar dia lebih tenang," sambungnya.

Bekti yang menyimak cerita sang istrinya pun merasa berkecil hati dan tidak menyangka dirinya dapat emosi sedemikian parah sehingga membuat anak-anaknya trauma.

"Itu ada memori itu, sedikit lewat, tapi nggak ingat sampai detail, ya sedih juga kalau tahu ternyata gue seemosi itu, ke anak-anak pula," tutup Bekti.

Aldila kini mengajukan gugat cerai ke PA Jakarta Selatan. Meski demikian, alasan sebenarnya Aldila menggugat cerai Bekti belum diketahui secara pasti.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…