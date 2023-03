Dihujat Karen Kaku Saat Catwalk, Rachel Vennya Tegarkan Diri: My Heart is Full

ERA.id - Rachel Vennya menuai sorotan usai catwalk di fashion show salah satu brand busana lokal. Ia disorot mulai dari cara berjalannya saat catwalk hingga makeup yang digunakan.

Pada video catwalk Rachel Vennya yang diunggah dimakan @nyinyir_update_official, banyak netizen yang menilai bahwa cara berjalannya saat catwalk masih sangat kamu. Tak hanya itu, netizen juga menyoroti makeup ibu dua anak itu saat catwalk.

"Malah fokus ke jalan dan gayanya yang kaku kayak robot," komentar salah satu netizen.

"Chell tp jujury jalan lu kocak td kayak lagi dipanggil guru BK," ucap yang lain.

"Makeupnya rada seram ya," sambung yang lain.

Meski menuai banyak hujatan, Rachel Vennya tampaknya tak ambil pusing. Pada unggahan terbarunya bersama sang anak Chava, ia mengaku tak masalah dirinya dihujat oleh banyak orang selama ia masih memiliki buah hatinya.

"1 juta orang benci dan berusaha bikin aku down gak apa2, yang penting manusia ini selalu muji & bangga sama aku sudah cukup. My heart is full. Reaksinya super gemes, aku pake baju apa aja, kuku aku gimana, makeup aku setebel apa, selalu bilang aku paling cantik. Walaupun bukan di dunia ini yg penting dunia dia," tulis Rachel Vennya.