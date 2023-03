Profil Rachel Florencia, Seleb Cantik yang Diisukan Dekat dengan Reza Arap

ERA.id - Baru-baru ini Reza Arap dikabarkan tengah berpacaran dengan seleb dan gamers cantik Rachel Florencia. Siapakah wanita tersebut? Artikel berikut ini akan membahas mengenai profil Rachel Florencia.

Rumor asmara keduanya muncul usai Reza dan Rachel tampil bersama dalam sebuah unggahan di Instagram. Meskipun demikian, Reza Arap menyampaikan bahwa hubungannya dengan Rachel hanya sebagai BA tim esports sejak bertahun-tahun lalu.

Profil Rachel Florencia

Biodata

Rachel Florencia adalah seleb dan gamer yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Rachel lahir pada 29 Februari 2000, dan kini sudah berusia 23 tahun. Berikut ini biodata singkat Rachel Florencia:

● Nama Lengkap: Rachel Florencia Rudy Gunawan

● Nama Panggilan: Rachel

● Pendidikan: Universitas Parahyangan

● Tinggi: 160 cm

● Profesi: Selebgram, Model, Artis, Penyanyi

● Hobi: Menggambar, traveling, menyanyi

● Akun media sosial: @racheltjhia (Twitter), @rchelcia (Instagram)

Wibu dan Waiful yang Suka Seni

Rachel sendiri dikenal sebagai Wibu atau adalah seseorang yang sangat jatuh cinta dengan budaya Jepang. Selain itu, Rachel juga sering disebut sebagai waiful yang berarti istri online oleh para gamers.

Selain sebagai wibu, menariknya Rachel Florencia juga memiliki hobi melukis, menggambar dan sangat cinta dengan anime hingga terkenal di kalangan para pecinta cosplay anime.

Pernah Ikut Audisi JKT48 rachel florencia Pernah Ikut Audisi JKT48 (Twitter)

Perlu diketahui, Rachel Florencia sebelum terkenal seperti sekarang pernah mengikuti audisi JKT48 (generasi ketiga). Pada waktu itu Rachel masih duduk di bangku SMA, meskipun pada akhirnya Rachel tidak lolos audisi.

Iseng Ikut Audisi

Siapa sangka Rachel pada awalnya hanya main-main di dunia film dengan bergabungnya di film garapan Ody C. Harahap, Virgo and The Sparklings. Rachel pada waktu itu mengikuti audisi lewat Talent Search yang diselenggarakan oleh Bumi Langit Studio.

"Waktu itu iseng-iseng doang ngerekam akting, nyanyi sambil main gitar. Eh ternyata masuk," jelas Rachel Florencia kepada era.id beberapa waktu yang lalu.

Rachel diketahui sempat menunggu kabar sekitar tiga minggu sebelum akhirnya di telepon oleh pihak film.

Menariknya, Rachel tidak menyangka dirinya bisa terpilih sebagai salah satu anggota The Scorpion atau band rival dari Virgo and The Sparklings.

Bermain Film

Meski kini lebih dikenal sebagai selebgram dan gamers, Rachel juga pernah unjuk akting melalui debut filmnya yang berjudul Virgo and The Sparklings. Rachel sendiri beradu peran bersama Adhisty Zara.

Film tersebut merupakan bagian dari Jagat Sinema Bumilangit dan telah berhasil menarik penggemar. Rachel sendiri berperan sebagai seorang gitaris dari sebuah band yang bernama “Yasmin”.

Mengidolakan Tara Basro

Menurut pengakuan kepada Era beberapa waktu yang lalu, Rachel juga mengaku ingin sekali beradu akting dengan sosok idolanya, Tara Basro.

Bagi Rachel beradu akting dengan bintang film Perempuan Tanah Jahanam itu menjadi salah satu impiannya juga.

Dihujat Netizen

Beberapa waktu lalu kemunculan Rachel di media sosial ini mulai ramai sejak dirinya tampil 'berani' lewat berbagai kostum yang dia pakai. Padahal sebelumnya Rachel mengemas dirinya dengan image yang kawai atau lucu dan menggemaskan.

Rachel pernah tampil 'Berani' (Twitter)

“Dulu awal-awal mulai nunjukkin diri ku sebenarnya sempat banyak banget yang hujat kaya ‘apa sih kok si Achel jadi kaya gini?’,” jelas Rachel.

Atas penampilannya tersebut, banyak sekali netizen yang menyalah artikan postingan Rachel di media sosial dan mulai komentar mengagumi hingga komentar bernada melecehkan.

“Banyak komentar yang bikin nyesek banget, cuma jadi pelajaran aja sih. Introspeksi diri aja. Apa ya aku bukan menjual diri, tapi lebih ke self love aja,” ungkapnya.

