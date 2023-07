Ogah Dukung LGBT, Iqbaal Ramadhan Pilih Pensiun Jadi Penggemar The 1975: Cringe!

ERA.id - Aktor Iqbaal Ramadhan meluapkan rasa kecewanya atas tindakan vokalis The 1975, Matty Healy baru-baru ini. Iqbaal bahkan memutuskan untuk pensiun jadi penggemar setelah kejadian itu.

Rasa kecewa itu disampaikan oleh Iqbaal Ramadhan setelah Matty dikecam atas aksi berciuman di atas panggung dengan sesama jenis. Pemeran Dilan itu bahkan menyebut aksi Matty sudah diluar batas.

“Gak ada justifikasi apa pun untuk semua aksi yang dilakukan. Both on stage and the post performance. Very tone-deaf, disrespectful dan cringe mentok,” tulis Iqbaal Ramadhan.

Diketahui, Matty melakukan aksi tak terduga selama penampilannya di acara Good Vibes Fest, festival musik di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 Juli lalu. Selama aksi panggung itu, Matty secara mengejutkan mencium anggota bandnya sendiri, Ross McDonald. Ia juga kedapatan mengkritik Undang-Undang Malaysia yang melerang LGBT.

Akibat aksi itu, Iqbaal yang semula menganggumi dan menjadi penggemar The 1975 memutuskan untuk berhenti mengidolakan mereka.

“Can't believe the day has come but officially no longer a fanπŸ‘ŽπŸ‘ŽπŸ‘ŽπŸ‘ŽπŸ‘Ž #jametttttttttttttihilih," tegasnya.

Kicauan Iqbaal akan kehebohan The 1972 itu pun langsung menuai reaksi publik. Bahkan tak sedikit yang menyadari bahwa Iqbaal adalah penggemar berat band tersebut.

Namun dengan tegas, mantan personel Cowboy Junior itu yakin akan keputusannya untuk berhenti mendukung The 1975.

“Keknya semua tau ogut tadinya ngefans berat sama mereka. But the only right thing to do now is hold the band accountable and no longer support the band. Take this as you please,” ujarnya.

Diketahui imbas dari aksi Matty Healy itu berdampak pada sejumlah festival musik yang akan dilaksanakan. Salah satu yang terdampak ialah gelaran We The Fest 2023. Pihak promotor pun memutuskan untuk menghadirkan Sheila On 7 sebagai pengganti The 1975.