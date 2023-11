Mendadak Ikut Aksi Free Palestine di Jepang, Tangis Zaskia Adya Mecca: Pengalaman Luar Biasa

ERA.id - Zaskia Adya Mecca mendadak ikut aksi free Palestine atau bentuk dukungan terhadap Palestina saat liburan bersama kedua adiknya di Jepang. Menurutnya, hal ini adalah pengalaman yang luar biasa.

Melalui Instagram pribadinya, istri Hanung Bramantyo ini membagikan video saat ikut demo bela Palestina di Jepang. Rupanya, ia memang tak sengaja bertemu para pendemo yang merupakan warga Jepang.

Ia mengaku menangis melihat bentuk dukungan para demonstran yang melakukan aksi bela Palestina. Bahkan, Zaskia Adya Mecca teriak dengan menyebut 'free free Gaza, free Palestina, stop stop genocide'.

"TALK ABOUT GAZA! Lagi jalan di Ginza, langsung nangis liat march ini dan langsung diajak gabung. Lupain semua plan hari ini, we with GAZA! Thank u tokyo!!!!," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @zaskiadyamecca.

Diunggahan berikutnya, perempuan berusia 36 tahun ini membagikan momen terharu sekaligus sedih usai melakukan aksi bela Palestina. Ia menceritakan kisah sekaligus perasaannya usai bertemu para pendukung Palestina.

"Banyak yang mau diceritain, mulai darimana yaa?! hmm. Pertama alhamdulillah akhir-akhir ini ngerasa Allah banyak sambungin hati dan diriku dengan Palestina, dari Jakarta sampai Jepang," katanya.

"Lagi mau nyebrang di Ginza, taunya ada suara keras 'FREE FREE PALESTIN! Talk about Gaza!'. Rombongan belum terlihat, suara sudah jelas terdengar. Badanku langsung gemeter, nangis terharu ga bisa berenti, hatipun hangat," lanjutnya.

Usai mendekati rombongan, Zaskia Adya Mecca inisiatif untuk ikut long march. Ia merasa terharu karena bisa ikut serta dalam momen berharganya ini.

"Sepanjang muter banyak yang support pun nangis ngeliat pergerakan ini (been there!), walau ada juga beberapa orang yang mencoba menyerang (untung polisi sigap nahan)," ungkapnya.

"Benar-benar pengalaman yang luar biasa, ngerasa Allah arahin ku kesini di waktu yang tepat untuk menyampaikan lebih luas kalau masy tokyo pun terusik dengan penjahahan yang terjadi.. (makanya ku buru-buru live)," lanjutnya.

Bintang film Kun Fayakuun ini merasakan aksi demonya sangat bermakna. Tak hanya menikmati liburan, melainkan ia bisa ikut serta membela warga Palestina.

"Rasanya trip jadi lebih bermakna, ga sekedar jalan-jalan sambil istirahat di Jepang. Karena dari pertama sampai, aku aga sulit menikmati liburan ditengah kondisi Ga za yang semakin memburuk setiap saat," paparnya.

"Selesai long march kita sempet kumpul dengan beberapa yang terlibat, ku lanjutin cerita di next postingan yaa 1 hari," lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan dukungan penuh untuk membela warga Palestina.

"Jangan lelah berisik sampai pemimpin mengambil tindakan," komentar akun @elaa*****

"Bisa selalu ada di setiap long march bela gaza, masyaAllah... semoga Allah tuliskan pahala jihad fii sabilillah," tulis akun @indir****

"Ahhhh kepedihan rakyat Ghazza berbuah indah bagi seluruh umat manusia yg tersadar. Allahuakbar." lanjut akun @harisahsh****