BLACKPINK Dapat Penghargaan Kehormatan dari Kerajaan Inggris, Diberikan Langsung oleh Raja Charles III

ERA.id - BLACKPINK kembali menorehkan prestasi dan sejarah baru bagi girl group asal Korea Selatan. Mereka baru saja mendapat penghormatan istimewa dari Kerajaan Inggris, yakni sebagai Members of the Order of the British Empire (MBEs).

Penghargaan kehormatan tersebut diberikan langsung oleh Raja Charles III kepada para member BLACKPINK di Istana Buckingham, Inggris. Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol bersama istrinya.

Pada pemberian penghargaan tersebut, terdapat juga momen lucu ringan antara Rose, Jisoo, Jennie, Lisa, dan Raja Charles III. Sang raja melontarkan lelucon santai kepada keempat member dan menyatakan keinginannya untuk melihat mereka tampil.

BLACKPINK diberikan penghargaan kehormatan oleh Raja Charles III (Instagram)

"Lua biasa kalian masih berbicara satu sama lain setelah begitu lama. Saya harap saya akan memiliki kesenangan melihat kalian tampil secara langsung suatu saat nanti," kata Raja Charles III, dilansir dari Allkpop.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi luas biasa BLACKPINK dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Hal ini sesuai dengan peran mereka sebagai Duta COP 26 pada KTT iklim PBB sejak 2021 lalu.

Sementara itu, sebagai Duta COP 26, BLACKPINK telah aktif dalam membicarakan tentang iklim dunia. Mereka memainkan peran besar sebagai duta perdamaian dan mengeluarkan video yang mengajak untuk mengatasi perubahan iklim.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya berkelanjutan BLACKPINK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang isu lingkungan, di luar mereka adalah superstar global.