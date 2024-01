Menangis Saat Ikut Tren 'Hi Kids' yang Viral di TikTok, Desta Kena Rujak: Basi Paling Besok Lupa Lagi

ERA.id - Presenter Deddy Mahendra Desta alias Desta kena rujak netizen usai menangis saat mengikuti tren 'Hi Kids'. Bukannya mendapatkan simpati, mantan suami Natasha Rizky ini justru kena rujak netizen.

Duda anak tiga ini mengikuti konten Hi Kids yang kini hits di media sosial. Tren ini berupa konten video yang penggunanya mengirim pesan kepada anak-anaknya di masa depan kelak. Biasanya, orang tersebut memberikan pesan menyentuh.

Ketika mengucapkan kalimat pembuka, bintang film Pretty Boys ini sudah berakting sedih. Ia mengucek mata dengan kedua tangannya seperti layaknya orang menangis.

"Hi, kids. This is your ayah," ujar Desta dalam video yang dibagikan akun @rumpi_gosip pada Kamis (18/1/2024).

Lalu, pria berusia 44 tahun ini meminta maaf kepada ketiga anaknya, Megumi, Mishka, dan Miguel lantaran dirinya belum bisa menjadi ayah terbaik. Diakhir ucapannya, Desta mengaku dirinya menangis sungguhan.

"Aku mungkin bukan ayah yang terbaik di dunia ini buat kalian. Tapi yang pasti, ayah selalu berusaha yang terbaik. Nangis beneran kan!" tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sayangnya, banyak netizen yang mencibir Desta usai membuat tren 'Hi Kids'.

"Ah basian bgt desta paling besok juga udh lupa lagi," komentar akun @kamiiya****

"Lebay padahal bahagia saat dugem, mabuk dan lain-lain," tulis akun @dora_del****

"Berusaha yg terbaik utk anak tp mengabaikan permintaan-permintaan kecil anak-anaknya." kata akun @a.retnaning****

Desta dan Natasha Rizki resmi dinyatakan bercerai pada 19 Juni 2023. Perceraian keduanya pun terbilang mulus tanpa konflik kepentingan karena sudah memiliki kesepakatan tersendiri, salah satunya soal hak asuh anak. Keduanya bercerai usai menikah selama 10 tahun. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai tiga orang anak, Megumi Arrawda Sachi, Miskha Arrawfa Najma, dan Miguel Arrawsya Janied.