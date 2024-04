Profil Vadel Badjideh, Pacar Anak Nikita Mirzani yang Buka-bukaan di Densu

ERA.id - Sosok Vadel Badjideh kekasih Loly anak Nikita Mirzani, akhir-akhir ini kembali menjadi perhatian publik. Beberapa waktu lalu, ia hadir ke podcast Denny Sumargo untuk menceritakan posisinya dalam perseteruan antara Loly dan Nikita. Dalam podcast yang baru saja dirilis tadi malam, Vadel sempat mengisahkan bahwa dirinya ingin Loly dan Nikita berdamai. Ia juga memberikan sanggahan terhadap beberapa tuduhan yang sempat dilontarkan Nikita saat hadir ke podcast Densu beberapa saat lalu.

Vadel Badjideh sendiri mungkin memang belum terdengar akrab di telinga para penikmat dunia hiburan Indonesia. Namun, namanya cukup populer di media sosial. Di bawah ini akan dibahas profil Vadel Badjideh.

Profil Vadel Badjideh

Nama: Vadel Alfajar Badjideh

Nama panggung: Vadel Badjideh

Usia: 19 tahun

Profesi: Dancer

Grup: VLADD

Ajang pencarian bakat: We Dance, Indonesia's Got Talent

TikTok: @vadelbadjideh

Vadel Badjideh adalah pemuda keturunan Arab-Kupang dari kedua orangtuanya. Bersama sang kakak, Bintang Mi'raj Badjideh, iia memiliki minat di dunia dance. Keduanya bahkan sejak dari kecil sudah mulai mengamati dan mempelajari gerakan dance Hip Hop. Pada saat ini, keduanya membentuk grup dance bernama VLADD. Bersama sang kakak, Vadel cukup sering membuat konten dance di media sosial yang sanggup menarik perhatian 3,9 juta pengikutnya di TikTok.

Laura Meizani alias Lolly (Instagram @1a.aurabd_)

Riwayat karier

Sejak usia 4 tahun, pria yang saat ini berusia 19 tahun itu sudah memulai mempelajari seni dance. Sejak dulu, ia memilih fokus dengan genre Hip Hop New Style, yang berkaca pada gerakan Hip Hop era 2008.

Pada usia 8 tahun, Vadel sempat menjadi finalis ajang We Dance, dan membawa pulang gelar runner up dalam kompetisi tersebut. Selain itu, bersama sang kakak, ia juga pernah mengikuti ajang Indonesia's Got Talent 2022. Aksi mereka cukup mencuri perhatian hingga mendulang pujian dari para juri, salah satunya yaitu Reza Arap.

Penghargaan

Selama berkarier dalam dunia dance, Vadel Badjideh pernah menyabet beberapa penghargaan secara individu dan grup. Ia pernah menjadi runner up ajang We Dance pada tahun 2012. Selain itu, bersama VLADD, baru-baru ini Vadel juga mendapat penghargaan di acara All Star Influencers Awards di Malaysia.

Momen membanggakan tersebut dibagikan oleh mereka di media sosial masing-masing. Vadel dan Bintang terlihat memamerkan piala yang mereka raih dari ajang penghargaan di Malaysia tersebut.

Ayah Vadel Badjideh Seorang Kontraktor

Martin Badjideh, salah satu kakak Vadel, mengisahkan bahwa ayahnya dahulu bekerja sebagai seorang kontraktor yang cukup sering pergi ke luar kota. Karena itulah, sejak kecil Martin yang sudah menjaga dan memantau semua kehidupan dan perilaku adik-adiknya.

Prinsip Agama Diutamakan dalam Keluarga

Keluarga Vadel juga sangat memegang kuat prisip-prinsip ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mereka tidak mengizinkan anak-anaknya untuk pacaran. Untuk menghindari fitnah, keluarga juga tidak memperbolehkan anak Nikita Mirzani untuk tinggal bersama-sama di rumah mereka.

Demikianlah ulasan tentang profil Vadel Badjideh. Namanya menjadi sorotan karena kasus perseteruan kekasihnya, Loly dan ibunya, Nikita Mirzani.

