Belum 40 Hari Meninggal, Adik Ipar Dicibir Usai Jual Baju Milik Stevie Agnecya

ERA.id - Adik Anggi Pratama, Amanda Saraswati ramai dicibir netizen lantaran menjual baju-baju mahal milik kakak iparnya, mendiang Stevie Agnecya. Padahal, Stevie Agnecya belum genap 40 hari meninggal dunia.

Amanda menjual baju-baju milik mantan istri Samuel Rizal ini lewat akun TikTok @fastcollections. Ia sering melakukan siaran langsung atau live menjual baju-baju bekas milik Stevie Agnecya.

Dalam video itu, Amanda menawarkan sejumlah baju peninggalan Stevie bernilaian puluhan juta. Salah satunya adalah busana tunik warna abu-abu yang harga aslinya Rp57 juta. Akan tetapi, adik ipar Stevie menjual dengan harga Rp25 juta.

Baju Stevie Agnecya dijual adik ipar (TikTok/Toko.cantik1)

"Rp 25 juta, nih ya belinya Rp 57 juta. Sholawatin dulu dressnya, iya kita sholawat bareng-bareng ya," ujar Amanda Saraswati, dikutip dari akun TikTok @toko.cantik1.

Amanda juga menjual dress hingga celana panjang warna pink milik Stevie Agnecya. Amanda mengatakan busana bekas Stevie Agnecya masih layak untuk digunakan.

"Pokoknya kalian kalo beli baju hari ini itu gak akan menyesal, karena ini like new, semuanya like new, kalo ada defect, kalo ada kekurangan seperti biasa aku akan kasih tau," ucap Amanda.

Aksi dilakukan Amanda dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen justru mencibir Amanda lantaran menjual baju milik Stevie Agnecya yang belum genap 40 hari meninggal dunia.

"Belum 40 hari kok sudah dijual sih kak," tulis akun @sayikk.ruk****1

"Kenapa nggak dikasih ke anaknya yang perempuan ya? Bukannya harusnya dikumpulin buat nanti anaknya dewasa?" tanya akun @helloirosal****

"Mending sedekahin aja kak biar bermanfaat untuk almarhumah kakak Stevi," kata akun @_mel**.**

"Kenapa dijual kan bisa jadi kenangan anak-anaknya." ungkap akun @shan.re****

Sebagai tambahan informasi, Stevie Agnecya meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Kamis (21/3/2024) malam. Stevie Agnecya dimakamkan pada Jumat (22/3/2024) usai salat di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.