Disebut Nggak Tahu Malu, Gaga Muhammad Langsung Buka Endorse Usai Bebas dari Penjara

ERA.id - Usai bebas dari penjara karena kecelakaan yang melibatkan Laura Anna, selebgram Gaga Muhammad langsung membuka jasa endorse dimedia sosial. Walau dibanjiri hujatan netizen, Gaga Muhammad tetap tak peduli.

Sebelumnya Gaga Muhammad mengajak para pengikutnya untuk main game online. Sebulan setelah bebas dari penjara, Gaga Muhammad langsung membuka jasa endorse. Hal ini diungkap melalui unggahan Instagram stories-nya.

Mantan kekasih mendiang Laura Anna ini membuka jasa endorsment. Bagi yang berminat, Gaga Muhammad meminta agar segera menghubungi narahubung.

"Open pp and endorse via DM or hit contact on bio," tulis Gaga Muhammad, dikutip dari Instagram Stories-nya.

Unggahan Gaga Muhammad dibagikan ulang di akun gosip Instagram @lambe_turah. Mereka menghujat Gaga Muhammad. Bahkan, tak sedikit netizen menyebut pria berusia 23 tahun ini tidak tahu malu.

"Tombol nggak punya malu," komentar akun @mr.d****.

"Mending ke dokter sih minta sambungin urat malu," tulis akun @sif****.

"Nggak tahu malu banget. Nggak merasa bersalah anda?" kata akun @caesa.****.

."Budaya Indonesia banget nih. Urat malu putus." lanjut akun @dwiea****.

Gaga Muhammad resmi bebas bersyarat sejak 18 April lalu. Setelah menjalani vonis 4,5 tahun akibat kasus kecelakaan yang melibatkan Laura Anna dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 2022, kebebasan Gaga jadi sorotan.

Majelis Hakim menilai Gaga Muhammad terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Gaga Muhammad dan Laura Anna terlibat kecelakaan pada 2019. Keduanya saat itu baru pulang minum-minuman keras di Blok M.

Karena di bawah pengaruh alkohol, Gaga tidak konsentrasi saat berkendara dan mengalami kecelakaan di jalan Tol Jagorawi hingga mobil terbalik.

Akibat kecelakaan tersebut, Laura Anna mengalami lumpuh. Ia kemudian menuntut Gaga ke pengadilan. Dua tahun berjuang, Laura meninggal dunia sebelum kasusnya tuntas. Meski telah bebas bersyarat, Gaga Muhammad tetap di bawah bimbingan Bapas Bekasi.