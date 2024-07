Kim Seon Ho Bakal Gelar Fan Meeting Kedua di Indonesia, Harga Tiketnya Mulai Rp1,3 sampai Rp3 Juta

ERA.id - Kim Seon Ho akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat fan meeting keduanya di Jakarta, yang digelar Indonesia Arena pada 27 Juli 2024.

Fan meeting Kim Seon Ho kali ini bertajuk Kim Seon Ho Asia Tour in Jakarta Color Full.

Promotor, Mecima Pro beberapa waktu lalu telah merilis daftar lengkap harga tiket dan seating plan. Tiket fan meeting Kim Seon Ho terbagi menjadi lima kategori.

Mulai dari kategori Pink Rp3 juta, Blue Rp 2,7 juta, Green Rp2,5 juta, Orange Rp2 juta, dan Purple Rp1,3 juta. Tiga kategori tiket yakni Pink, Blue, dan Green diketahui sudah habis terjual.

Untuk kategori tiket Pink, Blue, dan Green nantinya akan mendapat benefit atau keuntungan untuk melakukan Hi Bye Session bersama Kim Seon Ho di akhir acara fan meeting.

Sementara itu, Kim Seon Ho sendiri pertama kali menggelar fan meeting di Indonesia pada 2023 lalu di Tennis Indoor Senayan. Fan meetingnya yang bertajuk One, Two, Three, Smile itu sukses digelar selama dua hari dengan tiket yang habis terjual.

Kedatangan Kim Seon Ho ke Indonesia kali ini merupakan bagian dari rangkaian turnya di Asia. Sebelum ke Jakarta, Kim Seon Ho telah mengunjungi Bangkok, Ho Chi Minh, Jepang, dan Manila.