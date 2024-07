Struktur Teks Eksplanasi, Jenis, Beserta Contohnya

ERA.id - Struktur teks eksplanasi menjadi kunci untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

Artikel ini akan membahas mengenai teks eksplanasi yang biasanya diawali dengan pernyataan umum. Berikut ini beberapa poin penting yang harus Anda pahami:

Teks eksplanasi sendiri merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan alasan dan cara terjadinya suatu peristiwa atau fenomena.

Selain itu, teks eksplanasi juga sering berkaitan dengan topik-topik seperti fenomena sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Struktur Teks Eksplanasi

Dilansir dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Bandar Lampung, para pakar di bidang bahasa telah merumuskan struktur teks eksplanasi.

Struktur teks eksplanasi, seperti yang diungkapkan oleh Kosasih dalam bukunya yang berjudul “Ketatabahasaan dan Kesusastraan Cermat Berbahasa Indonesia”, terdiri dari tiga bagian yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Berikut ini penjelasannya:

Pernyataan Umum

Pernyataan umum menjadi gerbang awal teks eksplanasi. Di bagian ini, penulis akan memperkenalkan topik yang akan dibahas, memberikan gambaran umum tentang fenomena yang ingin dijelaskan.

Penjelas

Deretan penjelas memberikan pemahaman kepada pembaca di teks eksplanasi. Penulis akan menyusun rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis maupun kausalitas, dan mengantarkan pembaca pada pemahaman yang lebih mendalam.

Interpretasi

Interpretasi menjadi struktur penting dalam teks eksplanasi. Penulis diharapkan dapat memberikan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan atas rangkaian kejadian yang telah dipaparkan.

Kemudian, Mahsun dalam bukunya yang berjudul “ Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia” juga sependapat dengan Osasih dan membagi struktur teks eksplanasi menjadi tiga bagian yang sama.

Pandangan serupa juga dijelaskan dalam jurnal penelitian yang berjudul “The Effect of Roundconsen (Roundtable-Concept Sentense) Learning Model on The Ability to Write Explanatory Texts for Eighth Grade Student of SMP Negeri 28 Jakarta”, juga menyebutkan bahwa teks eksplanasi memiliki tiga struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi.

Ketiga pakar di atas sepakat bahwa pernyataan umum berisi penjelasan awal tentang latar belakang fenomena yang akan dibahas. Kemudian deretan penjelas memaparkan rangkaian kejadian secara kronologis atau kausalitas. Sedangkan interpretasi memberikan kesimpulan, penafsiran, atau pemaknaan dari rangkaian kejadian tersebut.

Jenis-jenis teks eksplanasi

Teks eksplanasi hadir dalam berbagai bentuk dengan ciri khas tersendiri. Dilansir dari Journal Alshobar, berikut di antaranya:

1. Faktorial

Teks eksplanasi jenis faktorial fokusnya terletak pada hasil dan dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa. Sebagai contoh, teks eksplanasi tentang dampak dan hasil Revolusi Industri di Eropa.

2. Kausal

Jenis kausal dalam teks eksplanasi memiliki ciri ketika penulis menjabarkan secara bertahap tentang asal-usul dan penyebab suatu peristiwa. Contohnya, teks eksplanasi yang mengulas penyebab terjadinya banjir di Jakarta.

3. Teoritis

Teks eksplanasi jenis teoritis memiliki ciri ketika penulis mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang mendasari suatu fenomena alam. Contohnya, teks eksplanasi yang membahas kemungkinan terjadinya tsunami akibat letusan gunung bawah laut.

4. Sequential

Jenis teks sequential dalam teks eksplanasi akan menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena. Contohnya, teks eksplanasi yang memaparkan urutan daur hidup rantai makanan.

