Rayakan 17 Tahun Bersama, Potret Romantis Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie di Jepang

ERA.id - Pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie membagikan momen romantis saat berlibur ke Jepang. Rupanya, momen ke Jepang sekaligus merayakan kebersamaan Chelsea dan Glenn selama 17 tahun. Pasangan yang menikah pada 1 Oktober 2015 ini pergi ke Jepang hanya berdua, tanpa membawa kedua anaknya, Natusha dan Dante.

Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie memang sudah belasan tahun menjalin hubungan, mulai dari pacaran hingga menikah. 9 tahun menikah ditambah masa pacaran yang berlangsung selama 8 tahun. Pasangan ini sudah bersama-sama selama 17 tahun.

1. Bulan madu pertama setelah punya anak

Chelsea Olivia mengunggah video saat pergi ke Jepang dengan sang suami. Ia menjelaskan bahwa jalan-jalan di Jepang merupakan bulan madu bagi pasangan ini setelah memiliki anak.

"Akhirnya setelah 8 tahun belajar dan memprioritaskan anak-anak... saatnya liburan singkat untuk memprioritaskan satu sama lain @glennalinskie," tulis Chelsea.

2. Tak mengajak anak

Chelsea dan Glenn terlihat tetap romantis seperti masa pacaran. Mereka juga tak mengajak kedua buah hatinya saat liburan ke Jepang.

"Just you and me, Baby," kata Chelsea.

3. Menikmati pemandangan kota

Glenn dan Chelsea kompak mengunggah foto dan video dengan latar belakang pemandangan kota yang menakjubkan. Video juga memperlihatkan cincin di jari manis Glenn dan Chelsea.

"Merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-17 bersamamu dari atas sini menikmati pemandangan yang menakjubkan selamanya bersamamu," ungkap Chelsea.

(Instagram/@glennalinskie)

4. Menikmati kuliner

Chelsea dan Glenn juga menikmati wisata kuliner saat berada di Jepang. Selain donat dan kopi, Chelsea dan Glenn mendatangi sebuah restoran yang menyediakan menu sushi. Memiliki banyak kuliner menarik, hal tersebutlah yang membuat Chelsea dan Glenn pertama kali mengunjungi Jepang.

Menikmati kuliner (Instagram/@glennalinskie)

5. Bikin netizen iri

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa iri karena Chelsea dan Glenn bisa langgeng dan selalu bersama-sama hingga 17 tahun lamanya.

"Manifesting bisa punya hubungan kayak gini," tulis netizen.

"Mantep sie,, ekye yang baru 9 thn ja dah kadng2 ingin menyerah karna ngga semudah itu menyatukan 2 kepala ya gasih...salut sie sma kalian langgeng trus ya smpe kakek nenek," kata netizen.

"Bismillahirrahmanirrahim semoga kelak dapat pasangan bisa spt mereka," komentar netizen lainnya.