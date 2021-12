Menang Gugatan di Pengadilan, Meghan Markle Terima Permintaan Maaf Terbuka

ERA.id - Meghan Markle akhirnya bisa bernafas lega usai memenangkan gugatan di pengadilan terhadap surat kabar Mail on Sunday. Meghan bahkan menerima permintaan maaf secara terbuka dari surat kabar tersebut.



Kemenangan ini disampaikan oleh pihak perwakila Duchess of Sussesx. Di mana hasil dari persidangan Mail on Sunday dan MailOnline melanggar privasi Meghan Markle pada Februari 2019.



"The Duchess of Sussex memenangkan kasus hukumnya untuk pelanggaran hak cipta terhadap Associated Newspapers untuk artikel yang diterbitkan di The Mail on Sunday dan diposting di Mail Online," kata perwakilan Meghan Markle, dikutip USA Today, Senin (27/12/2021).



Tag: meghan markle meghan markle menang gugatan meghan markle terima permintaan maaf publik kasus meghan markle