Pilu, Curhatan Mayang tentang Sakitnya Dianggap Jadi Penyebab Ibunda Meninggal Malah Dihujat Netizen: Gue Nggak Minta Dilahirin

ERA.id - Adik almarhumah Vanessa Angel, Mayang kembali menuai sorotan. Kali ini, Mayang disorot usai curhat mengenai perasaannya menerima banyak hujatan, salah satunya tudingan dirinya penyebab meninggalnya sang ibunda.



Curhatan ini dibagikan Mayang lewat akun TikToknya @meyes. Ia menggunakan sound yang disesuaikan dengan perasaannya akan berbagai hujatan yang ia terima.



"Dihujat (that's fair), dibully (sorry), dijauhin teman (I deserve it)," tulis Mayang, diikuti dengan sound yang ia gunakan.



