Gilang Juragan 99 Akui Berbohong dan Tak Punya Jet Pribadi, Nikita Mirzani: Jadi Laki Gentle, Sudah Bikin Rakyat Indonesia Tergiur

ERA.id - Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 menjawab polemik kepemilikan jet pribadi berstiker J99 Corp. Rupanya, Gilang akui dirinya berbohong dan tak pernah punya jet pribadi.



Suami Shandy Purnamasari ini akui tak melanjutkan kontrak kerja sama atas pemakaian jet tersebut. Bahkan, Gilang mengaku dirinya sudah tak tahu dimana keberadaaan jet yang sempat ditumpanginya. Mengetahui kabar tersebut, Nikita Mirzani menyentil Gilang.



Melalui Instagram pribadinya, Nikita Mirzani membagikan video Gilang yang memberikan klarifikasi soal Gilang Widya yang mengaku tak punya jet pribadi. Perempuan kerap disapa Nyai ini merasa Gilang ucapannya sangat berbeda saat menjadi tamu di kanal YouTube Fitra Eri.



"Ayang bebeb mas Gilang yang katanya juragan99 ini gimana sih kok beda2 ngomong nya. Di chanel YouTube nya Fitra Eri katanya jet pribadi nya punya kamu satu-satu nya yang ada di Indonesia raya ini. Tapi Di kantor kok bilangnya cuma kerjasama. Tapi, kamu bilangin unboxing loh mas. Apa kamu amnesia! Kamu udah bikin rakyat Indonesia ini tergiur oleh hasil kerjakeras kalian loh. Tapi kok jadi gini mas?? dan kamu bilang kontraknya uadh abis," tulisnya.



Lebih lanjut, bintang film Comic 8 ini merasa Gilang sudah tega berbohong kepada para netizen, artis, hingga influencer. Namun, ia masih tak habis pikir dengan Gilang yang dengan bangganya mengaku jet pribadi.



"Kok kamu tega sih bohongin followres kamu sama para artis dan influencer yang udah bikin konten Di jet pribadi kamu mas! Apa kabarnya kamu undang banyak artis naik itu PJ dengan bangganya bilang itu punya kamu makin sedih aku tuh," katanya.



"Di chanel YouTube nya Fitra Eri dgn pede nya kamu sambil senyum-senyum manja kalau jet pribadi itu punya kamu. Terus di commentnya rata-rata netizen iri dengan kesuksesan kamu. Kamu jangan plinplan dong mas Gilang ayang bebeb," lanjutnya.



Perempuan berusia 35 tahun ini meminta Gilang untuk tegas dan jangan suka berbohong. Ia merasa kehidupan Gilang hanya menipu dimedia sosial. Bahkan, Nikita menyebut Gilang sebagai 'Crazy'. Nikita juga menantang Gilang untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian.



"Jadi laki harus gentel dong apa yang terucap pertama kali dari mulut manismu itu lah yang netizen percaya. Kamu jangan bikin hati aku rekat dong. Kalau kaya gini kamu membuat semua followres kamu jadi berfikir kenapa semua ini hanya tipu-tipu sosial media saja," ungkapnya.



"Apakah kamu crazy rich sesungguh nya. Karena yang saya tau rich itu nggak crazy mas Gilang tapi smart and rich. Kalau aku salah tolong laporkan saja ke kantor polisi terdekat yah," lanjutnya.



Mantan istri Dipo Latief ini juga meminta Fitra Eri untuk tidak menghapus konten bersama Gilang. Sebab, kala itu Gilang mengaku punya jet pribadi. Ia juga menandai akun Instagram Gilang Widya dan Shandy Purnamasari. Nikita Mirzani meminta keduanya untuk tak berbohong lagi.



"Teruntuk mas yang punya chanel YouTube Fitra Eri tolong jangan di hapus chanel YouTube khusus yang soal mas Gilang bilang itu jet pribadinya yang di beli khusus yah. Karena kalau kamu hapus kamu menghilangkan barang bukti mas. Nanti ujung-ujungnya saya yg di bully lagi sama pengikutnya," tuturnya.



"Mas @juragan_99 @shandypurnamasari please jangan bohongin pengikut mu yang udah semangat banget mau kaya raya cepat kaya kamu loh. Kalau kaya gini kan jadi nya ambigu mas dan mbaku yang cantik banget," lanjutnya.



Nikita Mirzani mengaku ingin sekali berguru dengan Gilang Widya dan Shandy Purnamasari soal bisnis. Ia juga meminta keduanya untuk lebih banyak belajar soal klarifikasi. Sebab, mereka meninggalkan jejak digital yang mengatakan punya jet pribadi.



"Padahal tadi nya aku mau berguru loh sama kalian. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku in punya orang aku emoooh mas. Lebih baik aku lah Rumah msh KPR Di BTN mas tapi bayarnya lancar no hambatan. Mas dan mba nya belajar lagi yah klo mau klarifikasi," katanya.



"Liat lagi data by data. Karena jejak media alias dijital susah dihilang kan mas. Atau mungkin kamu lupa. Tapi aku love you pull to the moon . Kecup jidat kalian berdua. Aku taq org nya yah netizen," tutupnya.

