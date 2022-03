Kronologi Jefri Nichol Adu Jotos Lawan Haters, Menang 3 Kali KO

ERA.id - Aktor Jefri Nichol menuai sorotan di media sosial usai menantang salah satu haters atau pembencinya. Nichol bahkan berhasil menang melawan akun @keanupahlevi dengan tiga kali KO.



Pertandingan tinju antara Jefri Nichol dan Keanu itu terjadi pada Selasa (29/3/2022). Lewat unggahan di Twitter-nya, Nichol membagikan sebuah cuplikan video saat dirinya adu jotos dengan Keanu di atas ring.



Dalam video tersebut, Nichol terlihat memukul wajah Keanu tepat di bagian kanannya. Keanu yang tak siap menghindar pun langsung terjatuh dan mengaku kalah dari pemeran Jakarta vs Everybody tersebut.



gua ga bakal nyenggol orang kalo ga disenggol duluan pic.twitter.com/pJzSvivwiN — chulo papi (@jefrinichol) March 29, 2022



Ajakan itu pun disambut baik oleh Keanu. Dia meminta Nichol datang ke Bandung untuk membuktikan ucapannya. Bahkan Keanu siap bila harus menghampiri Nichol di Jakarta untuk bertarung.



Tidak tinggal diam, aktor 23 tahun itu langsung pergi menuju Bandung dan menyewa sebuah tempat tinju, yang juga dilengkapi dengan wasit. Keduanya pun akhirnya bertemu dan menjalankan pertandingan dengan adil.



Baik Jefri Nichol maupun Keanu sama-sama menggunakan sarung tinju selama pertandingan. Mereka juga terlihat mengenakan pengaman di bagian kaki dan mulutnya.



Pertandingan itu pun berhasil dimenangkan oleh Jefri Nichol dengan tiga kali knockout atau KO. Keanu pun langsung mengakui kekalahannya di media sosial.



"I lost and @jefrinichol won by KO. But i came, so thank you bro, see you later," cuit Keanu.



Senada dengan Keanu, Jefri Nichol pun turut memberikan keterangan setelah berhasil mengalahkan haters-nya tersebut. Nichol bahkan memuji lawannya yang berani datang dan bertanding dengan dirinya.



"Udah selesai, gua respect dia beneran dateng. Sama-sama pertama kali tanding, good fight bro @keanupahlevi," ujar Nichol.



Hingga saat ini video adu jotos Nichol dengan Keanu telah ditonton oleh lebih dari satu juta orang di Twitter.







Tag: Jefri Nichol jefri nichol adu jotos haters jefri nichol jefri nichol tantang netizen