Pose Celine Evangelista yang Pamer Bokong Bikin Gagal Fokus, Marshel Widianto: Kesayangan Aku!

ERA.id - Usai bercerai dari aktor Stefan William, Celine Evangelista kini jadi sorotan netizen. Bahkan, ibu anak empat ini disebut-sebut sebagai janda tercantik se-Indonesia. Unggahan terbarunya kerap ditunggu-tunggu netizen, terutama kaum adam.



Unggahan terbaru di Instagram-nya adalah mantan istri Dirly Idol ini terlihat menggoda dengan pose tak biasa. Ia berpose nungging bak memamerkan bokongnya di depan rumahnya. Tentu saja, posenya yang seksi itu bikin kaum adam traveling alias gagal fokus.



Perempuan berusia 29 tahun ini terlihat menggoda dengan pose nungging yang memakai dress mini biru dengan bagian belakang bawah dress ada aksen slit tinggi.



Celine Evangelista (Foto: Instagram/@celine_evangelista)





Lewat caption Instagram-nya, Celine Evangelista memberikan kode ingin mendapatkan pasangan yang setia. Ia merasa tak perlu mendapatkan pasangan kaya raya karena bisa membiayai kehidupan sendiri.



"Manjakan aku dengan kesetiaan. Saya bisa membiayai sendiri (Spoil me with loyalty. I can Finance myself),"

Celine Evangelista (Foto: Instagram/@celine_evangelista)





Unggahan itu dibanjiri respon dari rekan sesama selebriti. Mereka menuliskan komentar beragam saat melihat pose Celine Evangelista yang pamer bokong. Namun, komentar paling mencuri perhatian adalah Marshel Widianto.



"Kesayangan aku," tulis Marshel Widianto sembari menyematkan emoticon hati.

"Di mana pun kau berdiri....karena hati mu putih....membuat semua indah," kata Bopak Castello

"Cantik bgtt." ungkap Dita Soedarjo.

