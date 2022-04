Diledek Fans, The Weeknd Berencana Ganti Nama Panggung Jadi Abel

ERA.id - Penyanyi The Weeknd mengungkap keinginannya untuk mengubah nama panggung seperti Kanye West. The Weeknd tertarik mengubah nama panggungnya menjadi Abel.



Ide untuk mengubah nama panggung itu disampaikan oleh pelantun "Call Out My Name" melalui cuitannya di media sosial beberapa waktu lalu. The Weeknd tergoda mengubah nama panggungnya usai diledek oleh para penggemarnya.



"Kalian lucu. Aku merasa harus mengubah nama panggungku menjadi ABEL saat ini lol," cuit The Weeknd, Selasa (5/4/2022).



