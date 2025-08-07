Usai Tes DNA Bareng Lisa Mariana, Ridwan Kamil: Mudah-Mudahan Ini Jawaban

ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) telah selesai menjalani pengambilan tes DNA terkait anak eks model majalah dewasa Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025). RK pun ingin agar kasusnya dengan Lisa ini segera selesai.

"Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu," kata RK di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini tak mau bicara banyak. Dia hanya menambahkan pemeriksaan DNA ini bisa dilakukan usai dirinya mengajukan permohonan hal tersebut ke penyidik.

"Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," tuturnya.

Diketahui, RK melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Laporan ini dibuat usai Lisa mengaku ayah dari anaknya ini adalah Ridwan Kamil.

Laporan RK tercatat dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Usai dilakukan serangkaian penelusuran, Dittipidsiber Bareskrim Polri meningkatkan laporan Kang Emil ke tahap penyidikan.