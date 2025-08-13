Viral Pengajian Umi Cinta di Bekasi, Bisa Masuk Surga Asal Bayar Rp1 Juta

ERA.id - Beredar video viral yang memperlihatkan keresahan warga atas pengajian menyimpang di Kota Bekasi. Dari video dan narasi di akun X @diinorawrrrr dan akun Instagram @radar_cianjur, kegiatan pengajian ini dilakukan di perumahan Dukuh Zamrud, Mustikajaya, Kota Bekasi.

Pengajian ini dipimpin seorang perempuan berinisial PY atau yang dikenal dengan Umi Cinta.

Kegiatan keagamaan ini disebut tak memiliki izin dan telah berlangsung selama delapan tahun. Pengajian Umi Cinta ini digelar tiap akhir pekan dari pukul 05.00-12.00 WIB.

Kehadiran peserta pengajian kerap membuat jalanan di perumahan macet. Acara pengajian ini sebelumnya dilakukan di tempat lain, lalu pindah ke perumahan Dukuh Zamrud karena mendapat penolakan.

Eks peserta pengajian Umi Cinta menyampaikan kegiatan keagamaan itu menyimpang karena jauh dari ajaran agama. Warga perumahan Dukuh Zamrud pun menolak kegiatan tersebut.

"Salah satu pengakuan yang memicu keresahan adalah iming-iming masuk surga bagi anggota yang memberikan infaq Rp1 juta," demikian keterangan akun tersebut.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro hanya mengatakan kasus ini akan didalami kepolisian. "Sedang ditangani dan didalami ya," ujar Kusumo kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).