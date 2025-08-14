Soal Jamaah Umi Cinta Diminta Rp1 Juta Demi Masuk Surga, Polisi: Tidak Ada Pungutan

ERA.id - Kepolisian mengungkap bahwa jamaah pengajian PY atau Umi Cinta di Bekasi, Jawa Barat, tidak dipungut biaya Rp1 juta demi masuk surga.

"Kami belum, ini ya untuk kebenarannya kami masih belum. Karena keterangan (jemaah) waktu di pertemuan itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Tidak seperti itu, iya (tidak ada uang sejuta itu)," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro di Polda Metro Jaya, Kamis (14/8/2025).

Perwira menengah Polri ini mengatakan belum ada yang melaporkan Umi Cinta terkait pengajiannya yang diduga menyimpang. Polisi juga belum meminta keterangan ke mantan jemaah Umi Cinta.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi sendiri pada hari ini memanggil Umi Cinta untuk diklarifikasi. Polisi akan menunggu hasil rekomendasi FKUB Kota Bekasi dari pengambilan keterangan ke Umi Cinta terlebih dahulu.

"Iya, karena sebenarnya masalah ini ada memang beberapa permasalahan. Tapi tidak murni hanya itu saja, ada beberapa permasalahan," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video viral yang memperlihatkan keresahan warga atas pengajian menyimpang di Kota Bekasi.

Dari video dan narasi di akun X @diinorawrrrr dan akun Instagram @radar_cianjur, kegiatan pengajian ini dilakukan di perumahan Dukuh Zamrud, Mustikajaya, Kota Bekasi. Pengajian ini dipimpin seorang perempuan berinisial PY atau yang dikenal dengan Umi Cinta.

Kegiatan keagamaan ini disebut tak memiliki izin dan telah berlangsung selama delapan tahun. Pengajian Umi Cinta ini digelar tiap akhir pekan dari pukul 05.00-12.00 WIB.

Kehadiran peserta pengajian kerap membuat jalanan di perumahan macet. Acara pengajian ini sebelumnya dilakukan di tempat lain, lalu pindah ke perumahan Dukuh Zamrud karena mendapat penolakan.

Eks peserta pengajian Umi Cinta menyampaikan kegiatan keagamaan itu menyimpang karena jauh dari ajaran agama. Warga perumahan Dukuh Zamrud pun menolak kegiatan tersebut.

"Salah satu pengakuan yang memicu keresahan adalah iming-iming masuk surga bagi anggota yang memberikan infaq Rp1 juta," demikian keterangan akun tersebut.