Viral Begal Bersajam di Pulo Gadung, Polisi Buru Pelaku

ERA.id - Viral video aksi pembegalan oleh sekelompok orang di kawasan industri Pulo Gadung, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/9). Polisi masih mencari para pelaku yang berhasil membawa kabur motor korban.

Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputra mengatakan korban belum membuat laporan polisi usai mengalami begal. Namun meski begitu, polisi tetap mengusut kasus ini.

Empat pelaku begal itu masih diburu kepolisian.

"Lagi dicek ke lokasi. Pelaku masih dilidik," ujar Widodo saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).

Dari video yang beredar, pelaku berjumlah empat orang datang dengan dua sepeda motor pagi tadi sekira pukul 05.29 WIB. Mereka lalu mencegat korban yang sedang berkendara motor sendirian.

Kondisi sekitar juga saat ini masih sepi. Dua pelaku lalu turun dan berusaha merebut motor korban. Satu di antara pelaku membawa senjata tajam (sajam).

Korban yang kaget langsung terjatuh dari motornya. Salah satu pelaku kemudian langsung berusaha merampas motor tersebut dengan menaikinya. Namun korban berusaha melawan hingga pelaku itu terjatuh.

Pelaku yang memegang sajam kemudian menyerang korban. Namun, korban berhasil menghindari sabetan itu.

Para pelaku lalu mengambil lagi motor tersebut. Setelah itu mereka kabur meninggalkan lokasi dengan memacu cepat kendaraannya.