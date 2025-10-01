ART di Depok Aniaya 2 Anak Majikannya yang Masih Balita, Ngaku Kecapean

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Rinah menganiaya dua anak majikannya yang masih balita di kawasan Kota Depok.

Dari video dan narasi di akun Instagram @infodepok_id, ART itu sedang mengurus dua anak majikannya di dalam rumah. Satu anak tampak sedang menangis. Sementara anak satunya berdiri sambil melihat sesuatu.

Anak yang sedang berdiri itu kemudian menjatuhkan barang-barang. ART itu rupanya kesal dan langsung mendorong serta memukul kepala korban. Kedua anak itu kemudian menangis.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menyampaikan Rinah melakukan penganiayaan ke RZ (4) dan MRAG (1). Kasus ini berakhir damai.

"Atas kejadian tersebut pihak orang tua dari korban tidak melaporkan Ibu R (ART) ke pihak berwajid, dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan saja. Dan memberhentikan agar tidak bekerja lagi dan memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatan seperti ini lagi," kata Made kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

Made menjelaskan kejadian berawal ketika kedua orang tua korban, MA (40) dan FKD (39) pergi ke kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk melayat, Sabtu (27/9). Kedua anaknya dititipkan ke Rinah.

Sang ayah kemudian mengecek CCTV dari handphone-nya. Dia mendapati jika anaknya telah dianiaya oleh ART-nya. Keduanya lalu pulang. Rinah pun mengakui perbuatannya.

"Ibu R mengakui perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran diri sendiri dengan alasan karena kecapean," tuturnya.

FKD tak terima dan menganggap Rinah tak menyesali perbuatannya. "Dan pada saat itu kondisi anak saya yang pertama menangis karena dijedotin di pintu. kami tidak pernah meninggalkan anak-anak kami selama 24 jam full dengan ART," tambah Made Budi menirukan perkataan FKD.

Meski begitu, polisi mempersilakan MA dan FKD jika ke depannya ingin melaporkan kasus dugaan penganiayaan itu. Sang anak nantinya akan divisum untuk memudahkan proses penyelidikan.