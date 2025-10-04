Mayat Pria yang Tewas di Kosan Kembangan Jakbar Ada Luka Senjata Tajam di Bagian Dada

ERA.id - Kepolisian menemukan bekas luka tusukan pada badan mayat seorang pria berinisial T (51) yang ditemukan di sebuah indekos di Kembangan, Jakarta Barat, pada Jumat (3/10) sore.

"Ada luka dari senjata tajam di bagian dada," kata Kapolsek Kembangan Kompol Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Hingga kini, Kepolisian masih mendalami detail serta jumlah tusukan pada tubuh korban.

"Nanti kita pastikan lagi karena Tim identifikasi beserta Kanit Reskrim dan Panit Reskrim telah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasilnya bagaimana, nanti kita sampaikan," ujar Taufik.

Dengan adanya luka tusukan pada dada korban, Kepolisian menduga T adalah korban pembunuhan. "Diduga menjadi korban pembunuhan," kata Taufik.

Jenazah korban asal Majalengka, Jawa Barat, itu telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. "Sudah dibawa ke RSCM," katanya.