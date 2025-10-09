Gedung Nucleus di Tangsel Meledak, Polisi Pastikan Bukan karena Bom

ERA.id - Terjadi ledakan di gedung Nucleus Farma di Jalan Jombang Raya, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (8/10) malam.

Gedung tersebut memiliki empat lantai dan berada di pinggir jalan. Akibat ledakan ini, tembok depan bangunan tersebut hancur dan material berserakan di pinggir jalan.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkiriwang menjelaskan tim Jibom dan Gegana langsung menuju ke lokasi untuk melakukan sterilisasi. Usai dilakukan pemeriksaan, ledakan di gedung itu bukan karena bom.

"Kemudian hasilnya setelah kita melakukan pemeriksaan dan sterilisasi terhadap tempat kejadian perkara ini Puji Tuhan alhamdulillah tidak ditemukan adanya bom atau residu bahan peledak di TKP," kata Victor kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Untuk penyebab pasti ledakan itu masih didalami dengan menggandeng Puslabfor Polri. Sebanyak sembilan saksi telah dimintai keterangan untuk penelusuran. Victor kemudian menyebut tidak ada korban dalam peristiwa ini.

"Kami juga perlu terangkan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia dan juga tidak ditemukan adanya korban luka-luka," jelasnya.