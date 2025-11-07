Ada Ledakan di SMAN 72 Jakarta, 2 Orang Luka-Luka, Polisi Menyisir Lokasi

ERA.id - Terjadi ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Jumat (7/11/2025).

Akun X atau Twitter @diabwolical menyampaikan ledakan itu terjadi karena bom. Sejumlah orang terluka akibat insiden ini.

Ada pulan yang bilang ledakan itu disebabkan airsoft gun yang meletus.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan jika ada ledakan di SMAN 72 Jakarta. "Iya benar ada ledakan. Ada informasi dua korban dibawa ke rumah sakit. Ini masih didalami sumber ledakan," kata Budi kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Dia tak mau bicara banyak. Betul tidaknya ledakan karena airsoft gun, eks Kapolres Malang Kota ini menyebut kasus masih didalami. "Masih didalami, lagi sisir sama Gegana. Ada SOP khusus kita belum tahu asal muasal ledakan dari apa," imbuhnya.