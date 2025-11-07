Kapolri: Terduga Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta dari Lingkungan Sekolah

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap terduga pelaku yang melakukan ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Jumat (7/11/2025), berasal dari lingkungan sekolah tersebut.

"Informasi sementara (pelaku) masih dari lingkungan sekolah tersebut," kata Listyo saat konferensi pers di Istana Kepresidenan dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/11/2025).

Listyo tidak menjawab pertanyaan apakah terduga pelaku berumur 17 tahun atau tidak.

Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut penyidik Polda Metro Jaya bersama Densus 88 Antiteror Polri masih mendalami latar belakang pelaku, termasuk lingkungan kediamannya hingga motif peledakan ini.

Untuk korban sendiri telah diberi penanganan. Awal kejadian, korban ada sekira 50-60 orang. Sebagian besar dari mereka telah pulang. Ada dua orang yang menjalani operasi karena mendapat luka serius.

"Yang jelas sampai saat ini korban meninggal dunia belum ada," jelasnya.