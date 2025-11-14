Mediasi dengan Erika Carlina Gagal, DJ Panda Pilih Bungkam

ERA.id - Giovanni Surya Saputra atau DJ Panda telah selesai melakukan mediasi terkait kasus dugaan pengancaman di Polda Metro Jaya, Jumat (14/11/2025). DJ Panda pun diam seribu bahasa usai mediasi.

Pantauan di lokasi, DJ Panda dan kuasa hukumnya, Michael Sugijanto keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekira pukul 15.54 WIB. Untuk selebgram Erika Carlina sendiri tidak hadir dalam mediasi tersebut dan hanya diwakili kuasa hukumnya, Mohamad Faisal.

DJ Panda tak mau mengucapkan sepatah kata apapun ke awak media. Dia hanya berjalan terburu-buru ke mobilnya.

Sementara Michael juga irit bicara. Dia hanya mengatakan mediasi antara kliennya dengan Erika masih berlangsung.

"Doakan yang terbaik ya. Masih berlanjut, masih berlanjut (mediasi), kita selesaikan," kata Michael di Polda Metro Jaya, Jumat (14/11/2025).

Terpisah, Faisal menjelaskan Erika tak dapat hadir dalam mediasi hari ini karena ada agenda mendadak. Untuk mediasi pada hari ini belum menemui titik temu.

DJ Panda disampaikannya baru memberikan proposal terkait upaya penyelesaian perkara secara restorative justice (RJ). Proposal itu kini sedang didalami Erika dan tim hukumnya.

"Kami harus luruskan bahwa yang disebut dengan RJ mulanya pasti ada dari pihak terlapor, bukan kepada korban. Toh kalau korban, ngapain pula dia ingin berdamai? Kan kira-kira begitu. Jadi mulai dari RJ pertama, RJ kedua, semua dimintakan atau ditawarkan oleh pihak terlapor maupun kuasanya," ujar Faisal.