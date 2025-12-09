Gedung Terra Drone di Jakpus Kebakaran Diduga karena Baterai, 17 Orang Tewas

ERA.id - Gedung Terra Drone di Jalan Letjend Suprapto No.17, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, terbakar pda Selasa (9/12/2025). Belasan orang tewas.

"Akhirnya dari tadi hingga pukul sekitar 15.30 WIB tadi sudah 17 korbannya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Susatyo menjelaskan gedung ini memiliki tujuh lantai. Kebakaran ini terjadi sekira pukul 12.30 WIB tadi. Api diduga berasal dari lantai satu bangunan tersebut.

"Memang ada baterai di lantai satu, itu yang terbakar. Kemudian sempat dipadamkan oleh karyawan, kemudian ternyata baterai bakar ini menyebar karena di lantai satu ini adalah salah satu tempat gudangnya," ungkapnya.

Saat itu sedang waktu ishoma di mana para karyawan sedang beristirahat. Ketika melihat api, mereka menyelamatkan diri. Beberapa dari pegawai naik ke atas gedung tersebut.

Namun, api dan asap merambat ke lantai atas sehingga mereka terjebak. Sebanyak 17 orang ini diduga tewas karena asap dari api tersebut.

"Tapi secara umum tadi, korban-korban yang kami lihat adalah korban yang sepertinya tidak dalam kondisi luka bakar, kemungkinan lemas," tuturnya.

Mantan Kapolres Bogor Kota ini menyebut petugas damkar masih berada di lokasi untuk mengevakuasi orang-orang yang terjebak di gedung Terra Drone.